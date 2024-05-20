Чиновников Киевавтодора и подрядчика подозревают в хищении 300 тысяч — Finance.ua

Чиновников Киевавтодора и подрядчика подозревают в хищении 300 тысяч Сегодня 19:16 — Криминал

Чиновников Киевавтодора и подрядчика подозревают в хищении 300 тысяч

Должностным лицам коммунальной корпорации «Киевавтодор» и руководителю частного предприятия сообщили о подозрении в растрате 300 тыс. грн

бюджетных средств при ремонте асфальтного покрытия в Киеве.

Среди подозреваемых — начальник управления капитального строительства, начальник отдела мостов и путепроводов и начальник отдела контроля качества управления капитального строительства УК «Киевавтодор» и подрядчик.

Согласно материалам следствия, Киевавтодор и подрядная организация в 2023 году заключили договор на проведение ремонта дорог в столице.

На основании актов приема выполненных строительных работ и справки об их стоимости исполнителю перечислили средства из столичного бюджета.

Однако, как установило следствие, в официальные документы были внесены недостоверные сведения об объемах выполнения работ.

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Выводами строительно-технической и судебно-экономической экспертиз установлено несоответствие объемов выполненных работ на сумму около 300 тыс. грн.

По результатам расследования чиновникам Киевавтодора и подрядчику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (расход чужого имущества путем злоупотребления лицами своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершенный в условиях военного положения, и во внесении должностными лицами заведомо ложных сведений в официальные документы).

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Укрінформ По материалам:

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