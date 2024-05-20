Чиновников Киевавтодора и подрядчика подозревают в хищении 300 тысяч — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чиновников Киевавтодора и подрядчика подозревают в хищении 300 тысяч

Криминал
6
Чиновников Киевавтодора и подрядчика подозревают в хищении 300 тысяч
Чиновников Киевавтодора и подрядчика подозревают в хищении 300 тысяч
Должностным лицам коммунальной корпорации «Киевавтодор» и руководителю частного предприятия сообщили о подозрении в растрате 300 тыс. грн
бюджетных средств при ремонте асфальтного покрытия в Киеве.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Среди подозреваемых — начальник управления капитального строительства, начальник отдела мостов и путепроводов и начальник отдела контроля качества управления капитального строительства УК «Киевавтодор» и подрядчик.
Читайте также
Согласно материалам следствия, Киевавтодор и подрядная организация в 2023 году заключили договор на проведение ремонта дорог в столице.
На основании актов приема выполненных строительных работ и справки об их стоимости исполнителю перечислили средства из столичного бюджета.
Однако, как установило следствие, в официальные документы были внесены недостоверные сведения об объемах выполнения работ.
Читайте также
Выводами строительно-технической и судебно-экономической экспертиз установлено несоответствие объемов выполненных работ на сумму около 300 тыс. грн.
По результатам расследования чиновникам Киевавтодора и подрядчику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (расход чужого имущества путем злоупотребления лицами своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершенный в условиях военного положения, и во внесении должностными лицами заведомо ложных сведений в официальные документы).
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.