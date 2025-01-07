Чиновникам могут усложнить командировки за границу — КГГА Сегодня 15:12

Чиновникам могут усложнить командировки за границу — КГГА

В Киеве будут рассмотрены вопросы командировок за границу представителей органов местного самоуправления и работников Киевской городской госадминистрации по согласованию Совета обороны.

Об этом сообщает Telegram-канал главы Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимура Ткаченко.

Сегодня согласование выездов должностных лиц и сотрудников КМВА осуществляется без привлечения Совета обороны.

«Стоит отметить: все командировки финансируются за счет общины Киева. Поэтому каждый выезд должен быть обоснованным и необходимым. Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально», — отметил глава КМВА.

«Поэтому каждый выезд должен быть обоснованным и необходимым. Каждый такой случай рассматриваться индивидуально. Инициирую привлечение Службы безопасности Украины и Национальной полиции к рассмотрению служебных командировок. Такой подход успешно используется военными администрациями в соседних областях», — отметил он.

Справка Finance.ua:

Зарплаты чиновников в Украине с января по ноябрь 2024 года включительно выросли на 61%. В последний месяц осени средняя зарплата в центральных государственных органах составила 62 тысяч гривен. По данным Министерства финансов, в начале года она составила 38,6 тысячи гривен. Таким образом, зарплата чиновников в 3,4 раза превышает средний уровень в стране.

Лидерами по уровню зарплат стал Антимонопольный комитет, где в среднем работники получают 118,7 тысячи гривен. Всего в комитете работает 268 человек. При этом самая высокая зарплата у руководства — 215 тысяч гривен.

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