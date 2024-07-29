Чиновника Гострансбезопасности подозревают в нанесении ущерба на 800 тысяч при закупке шин — Finance.ua

Чиновника Гострансбезопасности подозревают в нанесении ущерба на 800 тысяч при закупке шин
Чиновника Государственной службы Украины по безопасности на транспорте подозревают в нанесении ущерба более чем на 800 тысяч гривен при закупке автомобильных шин.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Противоправную деятельность фигуранта разоблачили следователи Шевченковского управления полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры Киева.
Следствие установило, что в прошлом году Гострансбезопасность обнародовала тендеры на закупку автомобильных шин на нужды территориальных подразделений. Ответственным за процедуру тендерных закупок был 44-летний служащий, который, действуя в интересах посторонних лиц, безосновательно отклонил более экономически выгодные предложения участников торгов.
Победителем признали участника, предложение которого не отвечало принципам максимальной экономии бюджетных средств и было существенно завышено.
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На основании указанного решения и заключенного договора Государственной службе по безопасности на транспорте были поставлены автомобильные шины с ущербом более чем на 800 тысяч гривен.
Следователи сообщили чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
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