На Закарпатье задержаны злоумышленники, которые планировали заработать более 30 тысяч долларов на переправке призывников за границу — Finance.ua

На Закарпатье задержаны злоумышленники, которые планировали заработать более 30 тысяч долларов на переправке призывников за границу Сегодня 15:43 — Криминал

В Закарпатье задержали двух человек, которые планировали заработать более 30 тысяч долларов на незаконной переправке мужчин за границу. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Два жителя Мукачевщины уведомлены о подозрении в незаконной переправке группы лиц через государственную границу из корыстных мотивов (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Установлено, что закарпатцы наладили механизм противоправного пересечения госграницы и искали «клиентов» как среди местных жителей, так и среди жителей других областей. Для них планировали маршрут в Венгрию в обход официальных пунктов пропуска.

Стоимость переправки варьировалась, в частности, в зависимости от того, будет проходить путь по суше или через реку. В среднем с человека брали 7000 долларов.

Двоих закарпатцев задержали в с. Перекресток на Береговщине при попытке незаконно переправить в ЕС пятерых граждан. При удачной реализации сделки организаторы могли получить более 30 тысяч долларов прибыли.

С места происшествия правоохранители изъяли денежные средства — 9700 долларов, а также автомобили Skoda и Volkswagen, на которых мужчин подвозили к приграничным территориям.

Подозреваемым в ближайшее время изберут меры пресечения, прокуроры будут настаивать на содержании их под стражей

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