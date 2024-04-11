Чешский производитель оружия отчитывался о рекордных продажах на фоне войны в Украине — Finance.ua

Чешский производитель оружия отчитывался о рекордных продажах на фоне войны в Украине Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

Чешский производитель оружия отчитывался о рекордных продажах на фоне войны в Украине

Производитель оружия Czechoslovak Group AS сообщил о рекордных продажах и доходности за прошлый год, поскольку война в Украине увеличила спрос на тяжелые боеприпасы и боевые машины, производимые пражской компанией.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Выручка подскочила на 71% до 1,73 млрд евро (1,9 млрд долларов), сообщил в среду оборонный конгломерат, известный как CSG, принадлежащий чешскому миллиардеру Михалу Стрнаду. Доход до вычета процентов, налогов, износа и амортизации вырос на 130% до 439 миллионов евро», — пишет агентство.

CSG, производящая большие и малые боеприпасы, гражданские и военные грузовики, боевые машины и средства связи, заявила, что получает выгоду от значительного увеличения расходов на оборону в Европе.

Компания, владеющая производственными мощностями по всей Европе, а также в Индии и США, заявила, что инвестирует значительные средства в расширение производственных мощностей.

Напомним, немецкий концерн Rheinmetall получил более 130 миллионов евро финансирования от Европейского Союза для увеличения производства боеприпасов.

Економічна Правда По материалам:

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