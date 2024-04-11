Чешский производитель оружия отчитывался о рекордных продажах на фоне войны в Украине — Finance.ua
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Чешский производитель оружия отчитывался о рекордных продажах на фоне войны в Украине

Фондовый рынок
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Чешский производитель оружия отчитывался о рекордных продажах на фоне войны в Украине
Чешский производитель оружия отчитывался о рекордных продажах на фоне войны в Украине
Производитель оружия Czechoslovak Group AS сообщил о рекордных продажах и доходности за прошлый год, поскольку война в Украине увеличила спрос на тяжелые боеприпасы и боевые машины, производимые пражской компанией.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Выручка подскочила на 71% до 1,73 млрд евро (1,9 млрд долларов), сообщил в среду оборонный конгломерат, известный как CSG, принадлежащий чешскому миллиардеру Михалу Стрнаду. Доход до вычета процентов, налогов, износа и амортизации вырос на 130% до 439 миллионов евро», — пишет агентство.
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CSG, производящая большие и малые боеприпасы, гражданские и военные грузовики, боевые машины и средства связи, заявила, что получает выгоду от значительного увеличения расходов на оборону в Европе.
Компания, владеющая производственными мощностями по всей Европе, а также в Индии и США, заявила, что инвестирует значительные средства в расширение производственных мощностей.
Напомним, немецкий концерн Rheinmetall получил более 130 миллионов евро финансирования от Европейского Союза для увеличения производства боеприпасов.
По материалам:
Економічна Правда
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