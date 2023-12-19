Чешская компания RegioJet запустит поезд по маршруту Прага-Чоп — Finance.ua
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Чешская компания RegioJet запустит поезд по маршруту Прага-Чоп

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Чешская компания RegioJet запустит поезд по маршруту Прага-Чоп
Чешская компания RegioJet запустит поезд по маршруту Прага-Чоп
Чешская компания RegioJet приняла все существенные условия АО «Укрзализныця» и готова к запуску поездов по маршруту Прага-Чоп-Прага.
Об этом говорится в сообщении RegioJet, передает «Интерфакс-Украина».
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«Компания RegioJet полностью готова к началу курсирования поездов по маршруту Прага-Чоп-Прага. Сейчас мы ожидаем заключения договора со стороны „Укрзализныци“. Все существенные условия приняты», — сообщили в компании.
Ранее глава правления «Укрзализныци» Евгений Лященко выразил надежду на то, что поезд Прага-Чоп-Прага совместно с чешской компанией RegioJet удастся запустить до конца этого года.
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Он также сообщил, что в переговорах с компанией возникли сложности. В частности, по словам главы «Укрзализныци», чешская компания хочет несколько лучшие коммерческие условия.
Лещенко также уточнил, что дедлайн завершения переговоров с компанией — до конца года.

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По материалам:
Економічна Правда
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