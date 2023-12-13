Поезд Чоп-Вена начал курсирование: стоимость билета — Finance.ua

Поезд Чоп-Вена начал курсирование: стоимость билета Сегодня 09:13 — Фондовый рынок

Поезд Чоп-Вена начал курсирование: стоимость билета

Поезд Чоп-Вена начал курсирование, в первый рейс отправились 120 пассажиров.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Этот поезд подстроили под стартующий из Киева график поезда со спальными вагонами. Таким образом, ночную часть путешествия за границу до станции Чоп пассажиры преодолевают в спальных вагонах, а днем ​​следуют по маршруту «Чоп — Будапешт — Вена» в сидячих вагонах венгерской железной дороги 1 или 2 класса.

«Путешественники проходят погранично-таможенные формальности в помещении железнодорожного вокзала и пересаживаются в поезд № 146 сообщением „Чоп — Вена“, который будет отправляться ежедневно в 08:23. На обратном пути поезд № 143 сообщением „Вена — Чоп“ отправляется из столицы Австрии в 10:42 и прибывает в Чоп в 20:59. После прибытия пассажиры проходят погранично-таможенные операции через зал железнодорожной станции и, при необходимости, пересаживаются в поезд № 367, который будет отправляться в Киев в 13:12», — говорится в сообщении.

По информации «Укрзализныци», стоимость билета из Киева в Вену (сидячий вагон 2 класса + купе) составляет около 2500 грн.

Напомним, УЗ повышает стоимость билетов на некоторые международные рейсы.

«Укрзализныця уменьшает скидки и гармонизирует цены на международные рейсы. Это позволит продолжить обновлять парк вагонов и уменьшить общий убыток от пассажирских перевозок», — говорится в сообщении.

На 72% вырастет стоимость билетов на поезд Киев — Варшава — Киев. Но при этом будут доступны и более дешевые альтернативные варианты на этом направлении. В зависимости от класса места стоимость проезда в Хелм и обратно, откуда можно удобно пересесть на Варшаву, вырастет следующим образом: на поезда из Днепра — в пределах 4−11%, из Харькова — 17−48%, из Киева — 15−47%.

Справка Finance.ua:

«Укрзализныця» запускает новый поезд — Интерсити № 747/748. Он будет курсировать между Киевом, Винницей, Хмельницким и Тернополем и будет максимально удобно подстроен под кратковременное посещение столицы жителями этих и других населенных пунктов.

АО «Укрзализныця» в декабре 2023 года намерено начать обновлять пригородное сообщение в Днепре — там запустят первый из маршрутов системы Dnipro City Express.



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