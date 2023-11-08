Билеты на поезд «Киев— Варшава» можно будет купить только с «Дія.Підпис» — Finance.ua

Билеты на поезд «Киев— Варшава» можно будет купить только с «Дія.Підпис» Сегодня 19:28 — Личные финансы

Билеты на поезд «Киев— Варшава» можно будет купить только с «Дія.Підпис»

Купить билет на самый популярный поезд «Киев — Варшава» в приложении «Укрзализныци» можно только с «Дія.Підпис».

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«В очередном обновлении приложения Укрзализныци пользователям стала доступна верификация аккаунта с помощью „Дія.Підпис“. Это позволит расширить спектр возможных действий для верифицированных пользователей, а также является еще одним шагом на пути к полному „укрощению“ перекупов», — сказано в сообщении.

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Теперь приобретение билетов через приложение на поезд № 67/68 Киев — Варшава доступно только тем пользователям, которые прошли верификацию аккаунта через «Дія». Кроме того, такие пользователи также могут возвращать приобретенные в приложении билеты на все международные рейсы.

«Дія.Підпис — это самая защищенная цифровая подпись в смартфоне. Чтобы подписать документ, нужно просто моргнуть глазами. В это время искусственный интеллект сравнивает биометрию вашего лица с фото в реестре. Поэтому никто не может воспользоваться „Дія.Підпис“ вместо вас», — отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«Интеграция нашего приложения с „Дія“ позволит верифицировать учетную запись пользователя и возобновить онлайн-возврат билетов. Летом мы вынуждены были временно приостановить эту услугу из-за активизации перекупов. Этот вынужденный шаг имел довольно неплохой результат, однако была и обратная сторона — неудобства для наших добросовестных пользователей», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Чтобы предотвратить возможные махинации с использованием уже верифицированных аккаунтов, «Укрзализныця» оставляет за собой право заблокировать аккаунт верифицированного пользователя для минимизации случаев злоупотреблений при использовании программного обеспечения мобильного приложения: учетная запись пользователя будет соответственно маркирована, и такой пользователь не сможет покупать билеты на самый популярный поезд «Укрзализныци» и билеты онлайн даже в том случае, если удалит приложение и попытается пройти верификацию через другое устройство.

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