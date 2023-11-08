«Укрзализныця» впервые за 15 лет обновила парк плацкартных вагонов — Finance.ua

«Укрзализныця» впервые за 15 лет обновила парк плацкартных вагонов Сегодня 07:24 — Казна и Политика

«Укрзализныця» впервые за 15 лет обновила парк плацкартных вагонов

АО «Укрзализныця» впервые с 2008 года закупило новые плацкартные вагоны, более того — впервые эти вагоны будут украинского производства.

Об этом сообщает Министерство финансов.

По состоянию на 30 октября из государственного бюджета в этом году профинансировано АО «Укрзализныця» на 3,5 млрд грн (70% от доступных средств), из которых почти 3 млрд грн направлено на закупку новых пассажирских вагонов (в том числе завершение оплаты 100 пассажирских вагонов, заказанных в 2021 году, и 44 вагонов в 2023 году).

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«Предварительная оплата для приобретения 44 новых пассажирских вагонов произведена 28 октября этого года, среди которых предусмотрена поставка 9 новых плацкартных вагонов. Это будут первые новые плацкартные вагоны, приобретенные за последние 15 лет, и впервые плацкартные вагоны украинского производства. Последний раз плацкартные вагоны покупались в далеком 2008 году и были они российского производства», — отметил заместитель министра финансов Украины Александр Кава.

До конца 2023 года на поддержку железнодорожного транспорта планируется направить около 11 млрд грн бюджетных средств. В частности, непосредственно из государственного бюджета именно на железнодорожные пассажирские перевозки предусмотрено 5 млрд грн.

Во время войны Украина потеряла много пассажирских вагонов, которые и так находились в значительном дефиците. В частности, с 1991 года парк пассажирских вагонов уменьшился более чем в три раза. В настоящее время невозможно запустить новые пассажирские поезда и увеличить предложение мест в существующих популярных маршрутах, в которых нуждается, именно из-за нехватки пассажирских вагонов.

Для восстановления разрушенной инфраструктуры кроме прямых бюджетных средств в бюджете предусмотрено около 6 млрд грн кредитных средств для Укрзализныци под гарантии государства. Данный ресурс Укрзализныця сможет использовать для реализации проектов по восстановлению инфраструктуры, но при дальнейшем возврате указанных средств за счет собственных доходов в будущих периодах.

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Кроме того, ведется работа по реализации международных проектов, направленных на возобновление железнодорожной инфраструктуры, а именно привлечение займа от ЕБРР на сумму до 200 миллионов евро, гранта Всемирного Банка на сумму 25 миллионов долларов США, кредита Правительства Франции на сумму 37,6 миллионов евро, а также грантовой помощи от Правительства Швейцарии на сумму 14 миллионов швейцарских франков.

Инфографика: Минфин

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