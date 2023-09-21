Укрзализныця планирует закупить 144 новых пассажирских вагона — Finance.ua
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Укрзализныця планирует закупить 144 новых пассажирских вагона

Казна и Политика
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Укрзализныця планирует закупить 144 новых пассажирских вагона
Укрзализныця планирует закупить 144 новых пассажирских вагона
АО «Укрзализныця» намерено закупить 144 новых пассажирских вагона, на что планирует потратить около 7 млрд грн.
Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил глава правления УЗ Евгений Лященко.
«В текущем году при поддержке Премьер-министра Дениса Шмыгаля, за которую мы очень благодарны, мы получили средства, за которые планируем закупить 44 новых купейных пассажирских вагона. В ближайшее время объявим тендер», — сказал руководитель Укрзализныци.
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По словам Лященко, в нынешнем финплане на эту закупку предусмотрено 1,9 млрд грн. При условии успешного тендера, поставки этих вагонов ожидаются в конце 2024-го — начале 2025 года.
Кроме того, в следующем году в компании рассчитывают начать процесс закупки еще 100 новых вагонов за счет бюджетной поддержки
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«Это около 5 млрд грн. Мы закладываем эту цифру в драфт финплана-2024», — отметил руководитель УЗ.
В компании также продолжают модернизировать пассажирский вагонный парк за свой счет. В первую очередь речь идет о плацкартных вагонах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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