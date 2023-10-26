Укрзализныця продлила маршрут нового поезда из Варшавы до Черновцов — Finance.ua
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Укрзализныця продлила маршрут нового поезда из Варшавы до Черновцов

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Укрзализныця продлила маршрут нового поезда из Варшавы до Черновцов
Укрзализныця продлила маршрут нового поезда из Варшавы до Черновцов
Укрзализныця продлевает маршрут нового поезда Варшава — Рава-Русская — Львов — Коломыя до Черновцов.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В экспериментальном режиме поезд № 868/867 будет отправляться из Черновцов через Ивано-Франковск и Львов в Раву-Русскую 15, 17, 19, 21, 25 и 27 ноября в 3:02, будет следовать через Снятын, Заболотов, Коломыю, Ивано-Франковск, Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Брюховичи и Жовкву и прибывать в Раву-Русскую в 9:58.
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Там пассажиры будут делать пересадку на поезд польского перевозчика SKPL, который будет прибывать в Варшаву в 17:18.
В обратном направлении, из Равы-Русской, поезд будет отправляться в Черновцы 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 6:15 и прибывать в Черновцы в 13:20.
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Также назначены дополнительные рейсы в сообщении Черновцы — Рава-Русская через Ивано-Франковск и Львов. Поезд № 866/865 будет отправляться из Черновцов 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 14:45 и прибывать в Ивано-Франковск в 17:03, во Львов в 20:07, и в Раву-Русскую в 22: 02.
В обратном направлении поезд будет отправляться 14, 16, 18, 20, 24 и 26 ноября в 16:19, прибывать во Львов в 17:54, в Ивано-Франковск в 21:33 и в Черновцы в 23:42.
По материалам:
Finance.ua
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