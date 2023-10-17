С сигнализацией и видеонаблюдением: «Укрзализныця» получит более 40 новых вагонов — Finance.ua

С сигнализацией и видеонаблюдением: «Укрзализныця» получит более 40 новых вагонов
«Укрзализныця» подписала договор с «Крюковским вагоностроительным заводом» на приобретение 44 пассажирских вагонов стоимостью более 1 млн 951 тысячи грн.
Как сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook, в рамках нового договора будет изготовлено 20 купейных вагонов, 12 вагонов СВ, 9 плацкартных вагонов, закупаемых впервые с 2008 года, и 3 вагона, предназначенных для перевозки пассажиров с инвалидностью.
Новые вагоны будут оборудованы кондиционерами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами для быстрой зарядки гаджетов, кофеварками и модерновыми системами управления освещением.
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Также вагоны для перевозки пассажиров с инвалидностью будут иметь подъемные платформы для удобной посадки пассажиров на колесном кресле.
Кроме того, двери пассажирских купе в купейных вагонах и вагонах СВ будут оборудованы системой сигнализации и кнопкой блокировки дверей для большей безопасности пассажиров, предусмотрена также система видеонаблюдения.
«Эта закупка позволит также заменить вагоны, которые, к сожалению, были потеряны в результате вражеских обстрелов. Также будем делать акцент и на модернизации устаревшего подвижного состава», — отметил председатель правления УЗ Евгений Лященко.
В ведомстве отмечают, что изготовление и поставка новых вагонов по условиям договора должно быть осуществлено в течение ближайших двух лет. Новые вагоны будут профинансированы из государственного бюджета.
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