Chery будет предоставлять пожизненную гарантию даже на подержанные автомобили, однако есть нюансы — Finance.ua
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Chery будет предоставлять пожизненную гарантию даже на подержанные автомобили, однако есть нюансы

Технологии&Авто
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Chery будет предоставлять пожизненную гарантию даже на подержанные автомобили, однако есть нюансы
Chery будет предоставлять пожизненную гарантию даже на подержанные автомобили, однако есть нюансы, oneclick.ua
На современном авторынке есть несколько моделей авто, на которые производитель предлагает пожизненную гарантию. Но у всех этих предложений целый ряд оговорок. В частности, еще никогда пожизненная гарантия не предоставлялась на подержанные автомобили. Только на новые и для первого владельца.
Об этом пишет Ithome.
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Китайский автопроизводитель Chery решил привлечь покупателей чем-то необычным. В частности, он будет предоставлять пожизненную гарантию на свои машины. Причем не только на новые, но и на б/у. Речь также идет о дочерних брендах, которыми владеет Chery — Exeed, Jetour и iCAR.

Какие автомобили получат пожизненную гарантию

Такого в мировом автопроме еще не было. Правда, есть нюансы. Пожизненную гарантию будут давать на те авто, которые официально сертифицированы.
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2 года назад Chery определила критерии сертификации своих автомобилей:
  • транспортные средства в возрасте до 8 лет;
  • имеют пробег до 150 тысяч км;
  • не были в ДТП или не получали других повреждений;
  • их обязательно должны были обслуживать у официального дилера.
Кстати, автопроизводитель Chery активно развивается не только на внутреннем, но и на мировом авторынке. Только в Поднебесной продали более 143 тысяч авто концерна. А в Украине авто марки также довольно популярны.
По материалам:
Телеграф
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