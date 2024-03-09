Chery будет предоставлять пожизненную гарантию даже на подержанные автомобили, однако есть нюансы — Finance.ua

Chery будет предоставлять пожизненную гарантию даже на подержанные автомобили, однако есть нюансы
На современном авторынке есть несколько моделей авто, на которые производитель предлагает пожизненную гарантию. Но у всех этих предложений целый ряд оговорок. В частности, еще никогда пожизненная гарантия не предоставлялась на подержанные автомобили. Только на новые и для первого владельца.
Об этом пишет Ithome.
Китайский автопроизводитель Chery решил привлечь покупателей чем-то необычным. В частности, он будет предоставлять пожизненную гарантию на свои машины. Причем не только на новые, но и на б/у. Речь также идет о дочерних брендах, которыми владеет Chery — Exeed, Jetour и iCAR.
Какие автомобили получат пожизненную гарантию
Такого в мировом автопроме еще не было. Правда, есть нюансы. Пожизненную гарантию будут давать на те авто, которые официально сертифицированы.
2 года назад Chery определила критерии сертификации своих автомобилей:
- транспортные средства в возрасте до 8 лет;
- имеют пробег до 150 тысяч км;
- не были в ДТП или не получали других повреждений;
- их обязательно должны были обслуживать у официального дилера.
Кстати, автопроизводитель Chery активно развивается не только на внутреннем, но и на мировом авторынке. Только в Поднебесной продали более 143 тысяч авто концерна. А в Украине авто марки также довольно популярны.
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