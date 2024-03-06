Стартап Doroni Aerospace показал свой первый серийный летающий автомобиль (видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стартап Doroni Aerospace показал свой первый серийный летающий автомобиль (видео)

Технологии&Авто
10
Стартап Doroni Aerospace показал свой первый серийный летающий автомобиль (видео)
Стартап Doroni Aerospace показал свой первый серийный летающий автомобиль (видео)
Компания Doroni Aerospace официально представила двухместный электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) H1-X.
H1-X уже получил сертификат летной годности Федерального управления гражданской авиации США и, как ожидается, поступит в массовое производство в 2026 году.
Предполагается, что H1-X обойдется от 300 000 до 400 000 долларов.
H1-X сможет перевозить полезную нагрузку до 226 килограммов и развивать максимальную скорость 305 километров в час.
Напомним, ранее американская компания Doroni Aerospace объявила, что ее электрический летающий автомобиль Doroni H1 получил официальный сертификат летной годности Федерального управления гражданской авиации США.
По материалам:
Процес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.