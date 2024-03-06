Стартап Doroni Aerospace показал свой первый серийный летающий автомобиль (видео) — Finance.ua

Стартап Doroni Aerospace показал свой первый серийный летающий автомобиль (видео)
Компания Doroni Aerospace официально представила двухместный электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) H1-X.
H1-X уже получил сертификат летной годности Федерального управления гражданской авиации США и, как ожидается, поступит в массовое производство в 2026 году.
Предполагается, что H1-X обойдется от 300 000 до 400 000 долларов.
H1-X сможет перевозить полезную нагрузку до 226 килограммов и развивать максимальную скорость 305 километров в час.
Напомним, ранее американская компания Doroni Aerospace объявила, что ее электрический летающий автомобиль Doroni H1 получил официальный сертификат летной годности Федерального управления гражданской авиации США.
Поделиться новостью