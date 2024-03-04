Эксперты назвали одну из главных угроз во время управления автомобилем — Finance.ua

Эксперты назвали одну из главных угроз во время управления автомобилем Сегодня 22:39 — Фондовый рынок

Эксперты назвали одну из главных угроз во время управления автомобилем

Смартфоны — одна из главных угроз в сфере безопасности дорожного движения. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного австралийской организацией Royal Automobile Club of Victoria (RACV).

Представители RACV спросили свою аудиторию, какая проблема безопасности дорожного движения беспокоит их больше всего. Почти половина пользователей, а именно 42,6%, заявили, что больше всего их беспокоят водители, использующие смартфоны за рулем.

Около трети респондентов беспокоят выбоины на дорогах. Еще 13,1% участников опроса назвали главной угрозой безопасности дорожного движения превышение скоростного режима. И столько же водителей главной проблемой на дорогах считают несоблюдение дистанции между транспортными средствами.

«Опрос RACV демонстрирует, что люди по-прежнему видят, как водители используют свои мобильные устройства за рулем, и считают это главной проблемой безопасности на наших дорогах. Абстрактное вождение — основная причина ДТП, и мы должны убрать наши мобильные устройства и сосредоточить свое внимание на дороге», — заявил один из руководителей RACV Джеймс Уильямс.

Напомним, в течение 2023 года в Украине зафиксировали более 23 тысяч ДТП с погибшими или пострадавшими. Основная причина смертельных аварий — превышение разрешенной скорости.

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