«єЧерга»: в Украине открыли данные о международных грузовых перевозках — Finance.ua

«єЧерга»: в Украине открыли данные о международных грузовых перевозках Сегодня 12:20 — Казна и Политика

«єЧерга»: в Украине открыли данные о международных грузовых перевозках

На Едином государственном портале открытых данных стала доступна информация об использовании системы «єЧерга» грузовыми перевозчиками, начиная с декабря 2023 года.

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«По инициативе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры на Едином государственном портале открытых данных data.gov.ua появились данные об использовании системы „єЧерга“ грузовыми перевозчиками, которые регистрировались через сайт или приложение „єЧерга“. Данные доступны за период с 11 декабря 2023 года по 1 августа 2024 года», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что открытость и подотчетность в управлении границей помогает снизить коррупционные риски, улучшить контроль и эффективность таможенных операций, а также способствует созданию благоприятной бизнес-среды.

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Доступные для общего пересмотра данные не представляют угрозы национальной безопасности, информация о военных и гуманитарных грузах остается закрытой.

В частности, в течение доступного для просмотра периода в системе «єЧерга» было зафиксировано почти 440 тыс. пересечений границы грузовиками. Наибольшее количество транспортных средств пересекли границу через пункты пропуска «Ягодин — Дорогуск» (свыше 72 тыс.), «Краковец — Корчёва» (свыше 63 тыс.), «Порубное — Сирет» (свыше 52 тыс.).

Укрінформ По материалам:

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