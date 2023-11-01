Через Одесский порт пытались ввезти контрабанду на 55 млн — ГБР Сегодня 16:45 — Криминал

Контрабанду на сумму свыше 55 млн грн пытались ввезти через Одесский морской порт, спрятав от таможенного контроля.

«Обнаружили коммерческую структуру, которая, спрятав от таможенного контроля, через Одесский морской порт пыталась ввезти на территорию Украины стоматологическое оборудование на около 25 млн гривен. Также дельцы возили более 65 тысяч контрафактных электронных сигарет, оборот которых запрещен в Украине, на сумму более 30 млн грн».

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Контрабанду дельцы пытались провезти под видом косметологической продукции для волос. В сопроводительных документах они указали, что стоимость товара составляет всего 1,6 млн грн.

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Сотрудники Одесской таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 ТКУ, что влечет наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товара с конфискацией груза.

В настоящее время работники ГБР устанавливают работников таможни, способствовавших дельцам в незаконном ввозе товаров.

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