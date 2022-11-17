Через «Банку» в monobank для ВСУ собрали 6 миллиардов гривен донатов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Через «Банку» в monobank для ВСУ собрали 6 миллиардов гривен донатов

Фондовый рынок
66
С начала великой войны украинцы через monobank задонатили на ВСУ 10 миллиардов гривен, из них 6 миллиардов — через сервис «Банка».
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в ходе Киевского экономического международного форума.
Читайте также
«Более 6 млрд грн уже задонатили украинцы посредством этого инструмента. (...) Исключительно через „Банку“. Через monobank в общей сложности — 10 млрд», — сказал он.
Читайте также
Виртуальный monobank 2 ноября сообщил о сбоях в работе приложения при переводе средств. В этот день был запущен масштабный сбор для нужд ВСУ от Фонда Сергея Притулы.

Подобрать карту в украинском банке💳

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.