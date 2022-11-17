Через «Банку» в monobank для ВСУ собрали 6 миллиардов гривен донатов — Finance.ua

Через «Банку» в monobank для ВСУ собрали 6 миллиардов гривен донатов
С начала великой войны украинцы через monobank задонатили на ВСУ 10 миллиардов гривен, из них 6 миллиардов — через сервис «Банка».
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в ходе Киевского экономического международного форума.
«Более 6 млрд грн уже задонатили украинцы посредством этого инструмента. (...) Исключительно через „Банку“. Через monobank в общей сложности — 10 млрд», — сказал он.
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Виртуальный monobank 2 ноября сообщил о сбоях в работе приложения при переводе средств. В этот день был запущен масштабный сбор для нужд ВСУ от Фонда Сергея Притулы.
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