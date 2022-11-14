Переводы в евро на monobank: как получить средства на счет — Finance.ua

Переводы в евро на monobank: как получить средства на счет Сегодня 09:45 — Валюта

monobank есть уникальная услуга, которая значительно упрощает внешнеэкономическую деятельность — SEPA-переводы без конвертации в гривну. Они дают возможность предпринимателям быстро и дешево получать валюту от своих европейских контрагентов, а обычным оказавшимся в ЕС украинцам пересылать ее своим родным в Украину.

Как получить средства на счет в евро

На фоне растущего интереса украинских предпринимателей к европейским рынкам становится все более актуальным вопрос их финансовых отношений со своими покупателями. Появляются новые контракты, по которым контрагенты должны платить деньги. Кроме того, в Европе сейчас находятся более 4 миллионов украинцев, которые также поддерживают финансовые связи с родственниками на родине. Как это делать лучше?

Один из очевидных вариантов — международная система платежей SWIFT. К ней подключены более 11 000 финансовых организаций, охватывающих две сотни стран и большинство популярных валют. Известная и надежная система, но со своими особенностями.

Во-первых, скорость переводов: они идут от 1 до 3 дней. Во-вторых, их стоимость. Комиссию SWIFT-перевода формирует банк-отправитель. В среднем она составляет 0,5-1% от суммы + $10-20 долларов. Впрочем, стоит отметить, что некоторые европейские банки упразднили комиссию за отправки в Украину.

Но даже это не спасает от потерь других посредников. Ведь иногда бывает и так, что деньги идут через несколько банков-посредников, которые, со своей стороны, тоже могут брать комиссию. Тогда стоимость перевода значительно растет. Очевидно, через SWIFT выгодно отправлять только крупные суммы от $1000. Иначе расходы будут неоправданно высокими.

Но если речь идет о Европе, то есть более удобная альтернатива — система платежей SEPA. Это европейский аналог SWIFT, который дешевле и быстрее его, но ограничен валютой евро. SEPA создана в 2008 году. Сейчас система работает в 38 странах: 27 стран ЕС и их соседи, включая Швейцарию и Великобританию.

Она позволяет отправлять и получать средства с одного банковского счета на другой. С помощью реквизитов SEPA (номер банковского счета европейского формата IBAN) также можно отправлять средства в Украину через такие платежные сервисы как Wise, TransferGo, Revolut и другие. С 2019 года получать SEPA переводы могут и клиенты monobank. Как физические лица, так и предприниматели. Для предпринимателя это вообще единственный банк, где можно получить SEPA-перевод в евро

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