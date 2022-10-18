Чем запастись на случай отключения электроэнергии — советы Минэнерго Сегодня 14:04 — Личные финансы

Минэнерго дало советы для граждан о том, чем стоит запастись на случай отключения электроэнергии, которое может возникнуть в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Минимальный набор должен состоять из следующих вещей:

фонарики;

батарейки;

павербанки;

свечи и спички;

термос;

питьевая вода;

еда, не требующая приготовления.

По возможности также следует позаботиться о наличии:

запаса питьевой и технической воды, пищи длительного хранения на несколько дней;

радиоприемника на батарейках;

солнечного зарядного устройства для мобильных телефонов;

аккумуляторной батареи;

туристического примуса для приготовления пищи;

генератора (только для частного дома).

«Просим каждую семью позаботиться о запасе необходимых вещей и приборов, которые помогут сделать более комфортным ожидание, пока энергетики будут восстанавливать поврежденную или разрушенную россиянами энергетическую инфраструктуру», — отметили в ведомстве.

Справка Finance.ua:

российские оккупанты во вторник снова атаковали Киев, есть попадание в объект энергообеспечения. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Напомним, что группа компаний по электроснабжению YASNO создала чатбот, в котором можно оперативно узнать о возможных отключениях электроэнергии.

В частности, в чате можно настроить получение уведомлений об энергетической тревоге. Для этого в главном меню нужно открыть пункт «Возможные отключения» и выбрать «Подписаться на оповещения».

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