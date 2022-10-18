Чем запастись на случай отключения электроэнергии — советы Минэнерго — Finance.ua
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Чем запастись на случай отключения электроэнергии — советы Минэнерго

Личные финансы
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Минэнерго дало советы для граждан о том, чем стоит запастись на случай отключения электроэнергии, которое может возникнуть в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
Минимальный набор должен состоять из следующих вещей:
  • фонарики;
  • батарейки;
  • павербанки;
  • свечи и спички;
  • термос;
  • питьевая вода;
  • еда, не требующая приготовления.
По возможности также следует позаботиться о наличии:
  • запаса питьевой и технической воды, пищи длительного хранения на несколько дней;
  • радиоприемника на батарейках;
  • солнечного зарядного устройства для мобильных телефонов;
  • аккумуляторной батареи;
  • туристического примуса для приготовления пищи;
  • генератора (только для частного дома).
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«Просим каждую семью позаботиться о запасе необходимых вещей и приборов, которые помогут сделать более комфортным ожидание, пока энергетики будут восстанавливать поврежденную или разрушенную россиянами энергетическую инфраструктуру», — отметили в ведомстве.

Справка Finance.ua:

  • российские оккупанты во вторник снова атаковали Киев, есть попадание в объект энергообеспечения. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
  • Напомним, что группа компаний по электроснабжению YASNO создала чатбот, в котором можно оперативно узнать о возможных отключениях электроэнергии.
  • В частности, в чате можно настроить получение уведомлений об энергетической тревоге. Для этого в главном меню нужно открыть пункт «Возможные отключения» и выбрать «Подписаться на оповещения».
По материалам:
Finance.ua
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