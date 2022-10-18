Чем запастись на случай отключения электроэнергии — советы Минэнерго
Минэнерго дало советы для граждан о том, чем стоит запастись на случай отключения электроэнергии, которое может возникнуть в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
Минимальный набор должен состоять из следующих вещей:
- фонарики;
- батарейки;
- павербанки;
- свечи и спички;
- термос;
- питьевая вода;
- еда, не требующая приготовления.
По возможности также следует позаботиться о наличии:
- запаса питьевой и технической воды, пищи длительного хранения на несколько дней;
- радиоприемника на батарейках;
- солнечного зарядного устройства для мобильных телефонов;
- аккумуляторной батареи;
- туристического примуса для приготовления пищи;
- генератора (только для частного дома).
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«Просим каждую семью позаботиться о запасе необходимых вещей и приборов, которые помогут сделать более комфортным ожидание, пока энергетики будут восстанавливать поврежденную или разрушенную россиянами энергетическую инфраструктуру», — отметили в ведомстве.
Справка Finance.ua:
- российские оккупанты во вторник снова атаковали Киев, есть попадание в объект энергообеспечения. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
- Напомним, что группа компаний по электроснабжению YASNO создала чатбот, в котором можно оперативно узнать о возможных отключениях электроэнергии.
- В частности, в чате можно настроить получение уведомлений об энергетической тревоге. Для этого в главном меню нужно открыть пункт «Возможные отключения» и выбрать «Подписаться на оповещения».
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