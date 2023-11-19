Чем занимаются украинские беженцы в Германии — Finance.ua

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Чем занимаются украинские беженцы в Германии

Личные финансы
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Чем занимаются украинские беженцы в Германии
Чем занимаются украинские беженцы в Германии, Shutterstock
С начала полномасштабной войны помощь в Германии получили около полутора миллионов украинцев — больше, чем в любой другой стране мира. Трудоспособных людей среди украинских беженцев около двух третей, а точнее 64%.
Об этом сказано в статье Finance.ua Для беженцев в Германии: выплаты, сроки, условия.
В 2023 году большинство взрослых трудоспособных украинских беженцев проходили обучение на курсах немецкого языка, поскольку для трудоустройства, согласно Кодексу социального обеспечения, необходимо владение им на уровне B1.
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Многие украинцы уже овладели минимальными навыками общения на немецком и зарабатывают себе на жизнь сами.
Около 2000 евро в месяц получают мужчины на разных производственных предприятиях, на застройках, складах, торговле, в сфере услуг.
Высоко ценятся некоторые рабочие специальности. Уровень зарплат, например, водителей, автослесарей и сварщиков вполне достойный даже по меркам Германии.
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Женщины преимущественно ухаживают за больными и пожилыми людьми, работают подсобниками в ресторанах и кафе, уборщицами или горничными в гостиницах, нянями или гувернантками в немецких семьях. Правда, такой низкоквалифицированный труд приносит им меньше дохода — в пределах минимальной зарплаты.
Высококвалифицированные специалисты, хорошо владеющие разговорным немецким или английским языком, легко устраиваются в IT-сфере, автомобилестроении, машиностроении, агросекторе.
Нашим медикам предоставлена ​​возможность занимать должности, не требующие подтверждения квалификации в соответствии со стандартами, утвержденными в Германии. Это, например, врачи и медицинский персонал в оздоровительных пансионатах, реабилитационных или психиатрических центрах.
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Для украинцев, подтвердивших свою квалификацию и владеющих немецким на уровне C1, открываются все возможности трудоустройства и оплаты труда наравне с гражданами ФРГ. Инженеры, врачи, технологи, ученые, преподаватели вузов и колледжей зарабатывают 3000 евро и выше.
К примеру, ежемесячная компенсация за труд учителя в специальном учреждении для детей с особенностями развития составляет от 4000 до 5000 евро.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Finance.ua
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