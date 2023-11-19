Чем занимаются украинские беженцы в Германии — Finance.ua

Чем занимаются украинские беженцы в Германии
С начала полномасштабной войны помощь в Германии получили около полутора миллионов украинцев — больше, чем в любой другой стране мира. Трудоспособных людей среди украинских беженцев около двух третей, а точнее 64%.
Об этом сказано в статье Finance.ua Для беженцев в Германии: выплаты, сроки, условия.
В 2023 году большинство взрослых трудоспособных украинских беженцев проходили обучение на курсах немецкого языка, поскольку для трудоустройства, согласно Кодексу социального обеспечения, необходимо владение им на уровне B1.
Многие украинцы уже овладели минимальными навыками общения на немецком и зарабатывают себе на жизнь сами.
Около 2000 евро в месяц получают мужчины на разных производственных предприятиях, на застройках, складах, торговле, в сфере услуг.
Высоко ценятся некоторые рабочие специальности. Уровень зарплат, например, водителей, автослесарей и сварщиков вполне достойный даже по меркам Германии.
Женщины преимущественно ухаживают за больными и пожилыми людьми, работают подсобниками в ресторанах и кафе, уборщицами или горничными в гостиницах, нянями или гувернантками в немецких семьях. Правда, такой низкоквалифицированный труд приносит им меньше дохода — в пределах минимальной зарплаты.
Высококвалифицированные специалисты, хорошо владеющие разговорным немецким или английским языком, легко устраиваются в IT-сфере, автомобилестроении, машиностроении, агросекторе.
Нашим медикам предоставлена возможность занимать должности, не требующие подтверждения квалификации в соответствии со стандартами, утвержденными в Германии. Это, например, врачи и медицинский персонал в оздоровительных пансионатах, реабилитационных или психиатрических центрах.
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Для украинцев, подтвердивших свою квалификацию и владеющих немецким на уровне C1, открываются все возможности трудоустройства и оплаты труда наравне с гражданами ФРГ. Инженеры, врачи, технологи, ученые, преподаватели вузов и колледжей зарабатывают 3000 евро и выше.
К примеру, ежемесячная компенсация за труд учителя в специальном учреждении для детей с особенностями развития составляет от 4000 до 5000 евро.
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