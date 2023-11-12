Проездной за 49 евро в Германии продлят в следующем году — Finance.ua

Проездной за 49 евро в Германии продлят в следующем году Сегодня 07:34 — Личные финансы

Проездной на все виды общественного транспорта за 49 евро в Германии отменен не будет. Универсальный билет будет доступен после мая 2024 года.

При этом стоимость проездного может быть повышена, сообщает РБК-Украина со ссылкой на rbb24.de

После долгих обсуждений и предупреждений о возможной отмене проездного Deutschlandticket, который действует по всей Германии и охватывает некоторые станции соседних стран, было принято решение продлить его в 2024 году. Федеральное правительство и правительства земель договорились о дальнейших шагах по финансированию проекта.

Отмечается, что деньги, не использованные в этом году, можно будет использовать в 2024 году для компенсации финансового ущерба транспортным компаниям от дешевых проездных.

Стоимость проездного могут повысить — 49 евро считается «начальной ценой». В то же время билет хотят сделать более цифровым.

Сейчас оформить проездной за 49 евро можно при условии ежемесячной предоплаты. Этот билет именной и не может передаваться другим лицам. Deutschlandticket действует в течение календарного месяца на любое количество поездок в местном общественном транспорте по всей стране.

Напомним, мы писали, в каких странах ЕС действуют бюджетные абонементы за транспорт. Дешевый проезд доступен во Франции, Португалии, Словении и Венгрии.

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