Чем чревата недостаточная защита домашней сети Wi-Fi — Finance.ua

Чем чревата недостаточная защита домашней сети Wi-Fi Сегодня 06:10 — Личные финансы

Чем чревата недостаточная защита домашней сети Wi-Fi

Незащищенная домашняя сеть Wi-Fi может создать риск незаконного доступа злоумышленников, которые могут украсть ваши личные данные, такие как пароли, личные ключи для создания электронной подписи, данные о картах и ​​счетах и ​​т.д.

Об этом напомнил #КиберПес.

Как защитить домашнюю сеть Wi-Fi

Правила требуют, чтобы у роутера были устойчивые протоколы безопасности. Предпочтительны роутеры, поддерживающие протоколы WPA3 или WPA2.

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Протоколы WPA и WEP устарели, поэтому не способны надежно защитить пользователей.

Также украинцам советуют выбирать сложные пароли, причем придумывать их самостоятельно. Не используйте стандартные комбинации, которые легко можно подобрать. Сделайте это прежде, чем подключать роутер к интернету.

Важно позаботиться и о списках доступа, который должен предоставляться только по определенным параметрам.

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Заранее скройте от злоумышленников название сети из списка доступных сетей. Это убережет от обнаружения вашего подключения другими людьми.

Если есть возможность, создайте для гостей отдельную сеть, чтобы они могли пользоваться интернетом, но не были в курсе основного пароля. Уменьшите зону покрытия роутера. Ограничьте зону покрытия Wi-Fi, чтобы сигнал был доступен только в вашем доме.

Некоторые роутеры оснащены функцией WPS, с которой устройства можно подключать к сети без ввода пароля. Эту опцию советуют выключить.

Постоянно обновляйте программное обеспечение для роутера, настройте автоматические обновления по возможности. Обращайтесь в сервисные центры, если не можете установить обновление самостоятельно

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