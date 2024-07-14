Чем чревата недостаточная защита домашней сети Wi-Fi — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чем чревата недостаточная защита домашней сети Wi-Fi

Личные финансы
23
Чем чревата недостаточная защита домашней сети Wi-Fi
Чем чревата недостаточная защита домашней сети Wi-Fi
Незащищенная домашняя сеть Wi-Fi может создать риск незаконного доступа злоумышленников, которые могут украсть ваши личные данные, такие как пароли, личные ключи для создания электронной подписи, данные о картах и ​​счетах и ​​т.д.
Об этом напомнил #КиберПес.

Как защитить домашнюю сеть Wi-Fi

Правила требуют, чтобы у роутера были устойчивые протоколы безопасности. Предпочтительны роутеры, поддерживающие протоколы WPA3 или WPA2.
Читайте также
Протоколы WPA и WEP устарели, поэтому не способны надежно защитить пользователей.
Также украинцам советуют выбирать сложные пароли, причем придумывать их самостоятельно. Не используйте стандартные комбинации, которые легко можно подобрать. Сделайте это прежде, чем подключать роутер к интернету.
Важно позаботиться и о списках доступа, который должен предоставляться только по определенным параметрам.
Читайте также
Заранее скройте от злоумышленников название сети из списка доступных сетей. Это убережет от обнаружения вашего подключения другими людьми.
Если есть возможность, создайте для гостей отдельную сеть, чтобы они могли пользоваться интернетом, но не были в курсе основного пароля. Уменьшите зону покрытия роутера. Ограничьте зону покрытия Wi-Fi, чтобы сигнал был доступен только в вашем доме.
Некоторые роутеры оснащены функцией WPS, с которой устройства можно подключать к сети без ввода пароля. Эту опцию советуют выключить.
Читайте также
Постоянно обновляйте программное обеспечение для роутера, настройте автоматические обновления по возможности. Обращайтесь в сервисные центры, если не можете установить обновление самостоятельно
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.