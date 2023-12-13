«Челночное» движение поездов между «Теремками» и «Демеевской»: в КГГА обнародовали расписание — Finance.ua

«Челночное» движение поездов между «Теремками» и «Демеевской»: в КГГА обнародовали расписание Сегодня 11:14 — Личные финансы

«Челночное» движение поездов между «Теремками» и «Демеевской»: в КГГА обнародовали расписание

Со среды, 13 декабря, заработает «челночное» движение поездов между станциями метро «Теремки"-"Демеевская».

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП «Киевский метрополитен».

Отмечается, что на этом участке по каждому из двух путей будут курсировать поезда с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или «челночного» движения). В тоннеле между станциями «Лыбидская» и «Демеевская», где ведутся ремонтные работы, поезда ходить не будут.

«Призываем пассажиров внимательно слушать объявления дежурных на станции, которые будут информировать о направлении движения поезда непосредственно на платформе. Работники метрополитена могут регулировать проход пассажиров на станции во избежание скоплений людей на платформах», — отмечают в КГГА.

Также на станциях разместят навигационные материалы, где указан режим работы синей линии метро, ​​а также график «челночного» движения поездов.

Напомним, с 9 декабря Киевский метрополитен остановил движение между станциями Теремки и Лыбидская из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями. Закрытие нескольких станций на синей ветке метро в Киеве не повлияет на стоимость проезда в маршрутках.

Закрытие столичного метрополитена на участке Теремки — Демеевская на ремонт приведет к падению спроса на аренду квартир в Голосеевском районе, однако снижение цен вряд ли будет существенным и долгосрочным.

Инфографики: «Киевский метрополитен»

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