«Челночное» движение поездов между «Теремками» и «Демеевской»: в КГГА обнародовали расписание — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Челночное» движение поездов между «Теремками» и «Демеевской»: в КГГА обнародовали расписание

Личные финансы
26
«Челночное» движение поездов между «Теремками» и «Демеевской»: в КГГА обнародовали расписание
«Челночное» движение поездов между «Теремками» и «Демеевской»: в КГГА обнародовали расписание
Со среды, 13 декабря, заработает «челночное» движение поездов между станциями метро «Теремки"-"Демеевская».
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП «Киевский метрополитен».
Отмечается, что на этом участке по каждому из двух путей будут курсировать поезда с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или «челночного» движения). В тоннеле между станциями «Лыбидская» и «Демеевская», где ведутся ремонтные работы, поезда ходить не будут.
«Призываем пассажиров внимательно слушать объявления дежурных на станции, которые будут информировать о направлении движения поезда непосредственно на платформе. Работники метрополитена могут регулировать проход пассажиров на станции во избежание скоплений людей на платформах», — отмечают в КГГА.
Также на станциях разместят навигационные материалы, где указан режим работы синей линии метро, ​​а также график «челночного» движения поездов.
Напомним, с 9 декабря Киевский метрополитен остановил движение между станциями Теремки и Лыбидская из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями. Закрытие нескольких станций на синей ветке метро в Киеве не повлияет на стоимость проезда в маршрутках.
Закрытие столичного метрополитена на участке Теремки — Демеевская на ремонт приведет к падению спроса на аренду квартир в Голосеевском районе, однако снижение цен вряд ли будет существенным и долгосрочным.
«Челночное» движение поездов между «Теремками» и «Демеевской»: в КГГА обнародовали расписание
«Челночное» движение поездов между «Теремками» и «Демеевской»: в КГГА обнародовали расписание
«Челночное» движение поездов между «Теремками» и «Демеевской»: в КГГА обнародовали расписание
«Челночное» движение поездов между «Теремками» и «Демеевской»: в КГГА обнародовали расписание
«Челночное» движение поездов между «Теремками» и «Демеевской»: в КГГА обнародовали расписание
«Челночное» движение поездов между «Теремками» и «Демеевской»: в КГГА обнародовали расписание
«Челночное» движение поездов между «Теремками» и «Демеевской»: в КГГА обнародовали расписание
Инфографики: «Киевский метрополитен»
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.