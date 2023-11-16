Чехия заморозит все госактивы россии — МИД страны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чехия заморозит все госактивы россии — МИД страны

Фондовый рынок
17
Чехия заморозит все госактивы россии — МИД страны
Чехия заморозит все госактивы россии — МИД страны
Чехия планирует заморозить все государственные активы рф на своей территории. Правительство страны в среду поддержало соответствующее предложение министра иностранных дел Яна Липавского.
Об этом Липовский сообщил в Twitter (X).
«По моему предложению правительство одобрило замораживание российских государственных активов в Чешской Республике. На этом коммерческая деятельность, которую россия использует для финансирования убийств украинцев, заканчивается», — написал глава чешского МИД.
Он не конкретизировал объем этих активов и сроки воплощения решения.
Читайте также
В то же время на пресс-конференции, которую цитирует портал Novinky, Липовский объявил о внесении в чешский санкционный список российского федерального предприятия по управлению активами за рубежом управления делами президента рф «Госзагрансобственность».
«Предприятие является юридическим лицом, финансирующим российский режим, который убивает мирное население в Украине», — отметил он.
Читайте также
Глава МИД Чехии указал, что объекты недвижимости, связанные с Госзагрансобственностью, размещены преимущественно в Праге и Карловых Варах. Финансовые счета предприятия будут заблокированы, а его собственность в земельном кадастре заморожена, чтобы оно не смогло продать недвижимость.
Напомним, в целом Чехия заморозила подсанкционные активы на сумму более 415 миллионов евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.