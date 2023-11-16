Чехия заморозит все госактивы россии — МИД страны Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Чехия заморозит все госактивы россии — МИД страны

Чехия планирует заморозить все государственные активы рф на своей территории. Правительство страны в среду поддержало соответствующее предложение министра иностранных дел Яна Липавского.

Об этом Липовский сообщил в Twitter (X).

«По моему предложению правительство одобрило замораживание российских государственных активов в Чешской Республике. На этом коммерческая деятельность, которую россия использует для финансирования убийств украинцев, заканчивается», — написал глава чешского МИД.

Он не конкретизировал объем этих активов и сроки воплощения решения.

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В то же время на пресс-конференции, которую цитирует портал Novinky , Липовский объявил о внесении в чешский санкционный список российского федерального предприятия по управлению активами за рубежом управления делами президента рф «Госзагрансобственность».

«Предприятие является юридическим лицом, финансирующим российский режим, который убивает мирное население в Украине», — отметил он.

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Глава МИД Чехии указал, что объекты недвижимости, связанные с Госзагрансобственностью, размещены преимущественно в Праге и Карловых Варах. Финансовые счета предприятия будут заблокированы, а его собственность в земельном кадастре заморожена, чтобы оно не смогло продать недвижимость.

Напомним, в целом Чехия заморозила подсанкционные активы на сумму более 415 миллионов евро.

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Українська правда По материалам:

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