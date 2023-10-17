Чехия собирается избавиться от зависимости от российской нефти за считанные месяцы — Finance.ua
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Чехия собирается избавиться от зависимости от российской нефти за считанные месяцы

Энергетика
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Чехия собирается избавиться от зависимости от российской нефти за считанные месяцы
Чехия собирается избавиться от зависимости от российской нефти за считанные месяцы
Чехия избавится от зависимости от российской нефти за считанные месяцы, как она избавилась от зависимости от российского газа.
Об этом заявил сегодня на конференции SH! FTS премьер-министр страны Петр Фиала, сообщает České noviny.
«Чехия должна стать гораздо более сильным государством, когда речь заходит об энергетике, включая контроль над ключевым сырьем», — сказал Фиала.
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Он также добавил, что подобное развитие событий можно ожидать и для российского ядерного топлива. Правительство страны работает над усилением роли государства в энергетике, которая, по словам чешского премьера, является стратегически важной отраслью.
Чехия, как указано, обеспечила себе долю в терминалах сжиженного природного газа (СПГ) и готовится к увеличению мощности трансальпийского газопровода TAL.
Страна также делает следующие шаги в проекте строительства новых ядерных реакторов: как обычных, так и малых модульных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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