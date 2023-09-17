Благодаря украинцам в Чехии выросла численность населения — Finance.ua

Благодаря украинцам в Чехии выросла численность населения Сегодня 06:12

В первом полугодии 2023 года численность населения Чешской Республики увеличилась на 46 000 до 10,87 млн человек. Рост числа жителей страны был обусловлен миграцией из-за границы, прежде всего из Украины.

За первые 6 месяцев число смертей (56 666) превысило число рождений (45 180). Вне брака в Чехии родилось 47,7% детей, чуть меньше, чем годом ранее.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество родившихся детей и умерших граждан страны снизилось.

Такие данные обнародовало 11 сентября Чешское статистическое управление.

С января по конец июня 2023 года в Чешскую Республику переехали 79,7 тыс. человек. Уехали из страны 22,2 тыс. жителей. «В обоих миграционных потоках по-прежнему преобладали граждане Украины», — сообщают специалисты.

uamedia По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.