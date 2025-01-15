Чехия после модернизации трубопровода может полностью отказаться от российской нефти — Finance.ua

Чехия после модернизации трубопровода может полностью отказаться от российской нефти
Чехия после модернизации трубопровода может полностью отказаться от российской нефти.
Об этом сообщает Reuters.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил о завершении модернизации трубопровода TAL. Теперь нефтепровод может поставлять в страну больше нефти, и Чехия может отказаться от поставок из россии.
Чехия работала над тем, чтобы избавиться от зависимости от российских нефти и газа, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года.
Ранее Чехия отказалась от российского газа. Сейчас, когда трубопровод TAL может обеспечить потребности страны в нефти, Чехия может больше не надеяться на трубопровод «Дружба», который обеспечивал половину поставок нефти.
«Это решающий момент для Чешской Республики, потому что россия больше не может шантажировать нас», — сказал Фиала.
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Трансальпийский трубопровод (TAL), пролегающий из Италии через Германию перед подачей нефти в соединитель, модернизировали так, чтобы увеличить его пропускную способность вдвое. Теперь только из одного трубопровода Чехия получать необходимые 8 млн метрических тонн нефти.
Впереди еще испытание и сертификация трубопровода, но Фиала заверил, что они уже могут надеяться на TAL в случае перебоев поставок по нефтепроводу «Дружба», который поставлял нефть Чехии 60 лет.
Ожидается, что увеличение поставок нефти модернизированным TAL начнется во втором квартале.
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