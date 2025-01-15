Чехия после модернизации трубопровода может полностью отказаться от российской нефти — Finance.ua
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Чехия после модернизации трубопровода может полностью отказаться от российской нефти

Энергетика
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Чехия после модернизации трубопровода может полностью отказаться от российской нефти
Чехия после модернизации трубопровода может полностью отказаться от российской нефти
Чехия после модернизации трубопровода может полностью отказаться от российской нефти.
Об этом сообщает Reuters.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил о завершении модернизации трубопровода TAL. Теперь нефтепровод может поставлять в страну больше нефти, и Чехия может отказаться от поставок из россии.
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Чехия работала над тем, чтобы избавиться от зависимости от российских нефти и газа, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года.
Ранее Чехия отказалась от российского газа. Сейчас, когда трубопровод TAL может обеспечить потребности страны в нефти, Чехия может больше не надеяться на трубопровод «Дружба», который обеспечивал половину поставок нефти.
«Это решающий момент для Чешской Республики, потому что россия больше не может шантажировать нас», — сказал Фиала.
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Трансальпийский трубопровод (TAL), пролегающий из Италии через Германию перед подачей нефти в соединитель, модернизировали так, чтобы увеличить его пропускную способность вдвое. Теперь только из одного трубопровода Чехия получать необходимые 8 млн метрических тонн нефти.
Впереди еще испытание и сертификация трубопровода, но Фиала заверил, что они уже могут надеяться на TAL в случае перебоев поставок по нефтепроводу «Дружба», который поставлял нефть Чехии 60 лет.
Ожидается, что увеличение поставок нефти модернизированным TAL начнется во втором квартале.
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