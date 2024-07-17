Чехия готова присоединиться к программе Ukraine Facility — Finance.ua

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Чехия готова присоединиться к программе Ukraine Facility

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Чехия готова присоединиться к программе Ukraine Facility
Чехия готова присоединиться к программе Ukraine Facility
Чехия готова присоединиться к европейской инициативе — инструмент Ukraine Facility.
Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
«Чехия готова присоединиться к европейской инициативе — инструменту для Украины — Ukraine Facility. Мы говорили здесь на нашей встрече о конкретных возможных проектах. Мне приятно, что я могу констатировать, что чешские фирмы очень заинтересованы в присоединении к этому проекту. Мы имеем возможность сотрудничать в важных областях — это железнодорожный транспорт, энергетика, строительство», — рассказал Фиала.
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Украина и ЕС подписали соглашение о грантовой поддержке на 5,27 млрд евро в рамках Ukraine Facility в ближайшие четыре года.

Справка Finance.ua:

  • Украина и ЕС подписали соглашение о грантовой поддержке на сумму 5,27 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility за следующие четыре года. Это поможет стабилизировать макроэкономическую и финансовую ситуацию в стране и предоставит ресурсы для поддержки ключевых секторов экономики.
  • По данным Минэкономики, всего бюджетная поддержка в рамках первой составляющей программы, включая кредитные и грантовые средства, составляет 38,27 млрд евро. Программа обеспечит поступление траншей в соответствии с квартальным графиком выполнения индикаторов. В 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.
По материалам:
УНН
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