Чего ждать рядовым гражданам и представителям бизнеса в 2023 году — мнение экспертов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чего ждать рядовым гражданам и представителям бизнеса в 2023 году — мнение экспертов

Личные финансы
66
Чего ждать рядовым гражданам и представителям бизнеса в 2023 году — мнение экспертов
Чего ждать рядовым гражданам и представителям бизнеса в 2023 году — мнение экспертов
Переоценить негативное влияние российской агрессии на экономику нашего государства очень сложно. В результате боевых действий по всей территории страны были физически уничтожены тысячи предприятий, заводов и логистических центров. Часть из уцелевших объектов попала под контроль оккупационных войск рф, остальные не имеют возможности полноценно работать из-за нестабильного электроснабжения, что привело к резкому уменьшению экспорта отечественных товаров.
Об этом пишет Телеграф.
По словам заслуженного экономиста Украины Алексея Плотникова, пока враг продолжает уничтожать нашу энергетическую и критическую инфраструктуру, делать прогнозы по экономической ситуации в стране крайне сложно. Ведь ежедневно государство рискует потерять ведущие предприятия — физически, из-за попадания ракеты, или технически, из-за отсутствия стабильного электроснабжения.
Читайте также
«В то же время, если в прогнозах Кабмина предусмотрен хоть какой-то рост уровня ВВП, это свидетельствует о том, что наибольшее падение экономики уже позади. Конечно, ожидать остановки инфляции, сокращения безработицы и увеличения заработных плат пока не стоит. Несмотря на то, что массовый отток граждан за границу остановился, возобновить активность бизнеса и темпы производства пока объективно невозможно. Экспорт сельскохозяйственной продукции сохраняется, но сопровождается значительными ограничениями и в логистике, и в направлениях поставок. Поэтому говорить о возврате к довоенным показателям пока не приходится», — объясняет эксперт.

Взаимоподдержка бизнеса и государства

По словам главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, правительство делает все возможное, чтобы поддержать украинских предпринимателей в это сложное время, ведь активная работа бизнеса играет важную роль в восстановлении экономики.
Читайте также
«Мы не планируем ни повышения, ни снижения налогов в 2023 году. Единственным принципиальным изменением в сфере налогообложения станет отмена двухпроцентной системы, которая была введена в начале войны. Но следует понимать, что удержание ситуации — процесс сложный, ведь сейчас мы тратим на оборону и безопасность все, что получаем за счет налогов. Государство очень ограничено в средствах. Это тот ресурс, которого нам постоянно не хватает», — отметил Гетманцев.
Место для вашей рекламы
Ожидать активного восстановления экономики не следует до полного завершения войны, считает эксперт в области финансов Алексей Плотников.
«Экономика может начать восстанавливаться, когда остановится разрушение инфраструктуры и стабилизируется ситуация на фронте. Также нам понадобятся мощные инвестиции от международных партнеров. Сегодня 50% бюджета Украины составляют иностранные деньги, поэтому поступления в страну извне — это очень важно, весомо и перспективно» , — отметил экономист.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.