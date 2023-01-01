Чего ждать рядовым гражданам и представителям бизнеса в 2023 году — мнение экспертов Сегодня 18:48 — Личные финансы

Чего ждать рядовым гражданам и представителям бизнеса в 2023 году — мнение экспертов

Переоценить негативное влияние российской агрессии на экономику нашего государства очень сложно. В результате боевых действий по всей территории страны были физически уничтожены тысячи предприятий, заводов и логистических центров. Часть из уцелевших объектов попала под контроль оккупационных войск рф, остальные не имеют возможности полноценно работать из-за нестабильного электроснабжения, что привело к резкому уменьшению экспорта отечественных товаров.

Об этом пишет Телеграф.

По словам заслуженного экономиста Украины Алексея Плотникова, пока враг продолжает уничтожать нашу энергетическую и критическую инфраструктуру, делать прогнозы по экономической ситуации в стране крайне сложно. Ведь ежедневно государство рискует потерять ведущие предприятия — физически, из-за попадания ракеты, или технически, из-за отсутствия стабильного электроснабжения.

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«В то же время, если в прогнозах Кабмина предусмотрен хоть какой-то рост уровня ВВП, это свидетельствует о том, что наибольшее падение экономики уже позади. Конечно, ожидать остановки инфляции, сокращения безработицы и увеличения заработных плат пока не стоит. Несмотря на то, что массовый отток граждан за границу остановился, возобновить активность бизнеса и темпы производства пока объективно невозможно. Экспорт сельскохозяйственной продукции сохраняется, но сопровождается значительными ограничениями и в логистике, и в направлениях поставок. Поэтому говорить о возврате к довоенным показателям пока не приходится», — объясняет эксперт.

Взаимоподдержка бизнеса и государства

По словам главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, правительство делает все возможное, чтобы поддержать украинских предпринимателей в это сложное время, ведь активная работа бизнеса играет важную роль в восстановлении экономики.

«Мы не планируем ни повышения, ни снижения налогов в 2023 году. Единственным принципиальным изменением в сфере налогообложения станет отмена двухпроцентной системы, которая была введена в начале войны. Но следует понимать, что удержание ситуации — процесс сложный, ведь сейчас мы тратим на оборону и безопасность все, что получаем за счет налогов. Государство очень ограничено в средствах. Это тот ресурс, которого нам постоянно не хватает», — отметил Гетманцев.

Ожидать активного восстановления экономики не следует до полного завершения войны, считает эксперт в области финансов Алексей Плотников.

«Экономика может начать восстанавливаться, когда остановится разрушение инфраструктуры и стабилизируется ситуация на фронте. Также нам понадобятся мощные инвестиции от международных партнеров. Сегодня 50% бюджета Украины составляют иностранные деньги, поэтому поступления в страну извне — это очень важно, весомо и перспективно» , — отметил экономист.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеграф По материалам:

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