ChatGPT установил новый рекорд по темпам роста аудитории — Finance.ua

ChatGPT установил новый рекорд по темпам роста аудитории Сегодня 01:19 — Фондовый рынок

ChatGPT установил новый рекорд по темпам роста аудитории

Искусственный интеллект ChatGPT от OpenAI продемонстрировал существенный рост во второй половине 2024 года. Если раньше для увеличения аудитории со 100 до 200 миллионов еженедельных активных пользователей понадобилось девять месяцев (с ноября 2023 по август 2024), то теперь для удвоения этих показателей понадобилось менее шести месяцев.

Об этом пишет TechCrunch, ссылаясь на данные отчета венчурной фирмы Andreessen Horowitz (a16z).

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После своего дебюта в ноябре 2022 года ChatGPT стал самым быстрым приложением, достигшим отметки в 100 миллионов ежемесячных активных пользователей — всего за два месяца.

К ноябрю 2023 года сервис достиг новой отметки в 100 миллионов еженедельных активных пользователей, которая выросла до 300 миллионов в декабре 2024 года, а в феврале 2025 достигла уже 400 миллионов.

Что повлияло на популярность

Согласно анализу a16z, недавний рост происходит именно благодаря выпуску новых моделей и функциональности. Особенно заметный скачок пользования сервисом произошел после запуска GPT-4o.

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Позже, после появления Advanced Voice Mode, использование снова выросло с июля по август 2024 года. Серия моделей o1 привела к увеличению активности с сентября по октябрь 2024 года.

На мобильных устройствах рост ChatGPT был более стабильным. Количество пользователей мобильного приложения ежемесячно увеличивалось на 5−15% за последний год.

Сейчас из общих 400 миллионов еженедельных активных пользователей 175 миллионов используют ChatGPT именно на мобильных устройствах.

borgexpert По материалам:

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