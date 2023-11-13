Частные компании призывают НБУ к дальнейшей валютной либерализации — Finance.ua
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Частные компании призывают НБУ к дальнейшей валютной либерализации

Валюта
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Частные компании призывают к дальнейшей валютной либерализации и смягчению валютных ограничений, поскольку действующие ограничения не позволяют им обслуживать внешние долговые обязательства, что может привести к техническому дефолту этих компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное письмо частных компаний к Кабинету министров, Офису Президента и Национальному банку Украины.
В нем отмечается, что частные компании Украины столкнулись с проблемой невозможности обслуживать внешние долговые обязательства, привлеченные на международных рынках капитала или у частных кредиторов.
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«Такие частные компании — это основа экономики Украины и лидеры таких ключевых отраслей Украины как металлургия, сельское хозяйство, энергетика и телекоммуникации, это крупные налогоплательщики, экспортеры и работодатели в масштабах всей страны. От стабильной работы этих компаний зависит финансовая, продовольственная и энергетическая безопасность страны и они являются основой послевоенного восстановления Украины», — подчеркнули в письме.
Отмечается, что сейчас внутренние резервы частных компаний-должников, которые направляются на обслуживание внешних долговых обязательств, исчерпаны, что может повлечь за собой технический дефолт по внешним обязательствам исключительно по регуляторным вопросам.
Как следствие, технический дефолт крайне негативно повлияет и значительно ограничит операционную деятельность этих компаний, а также возможность всего частного украинского сектора привлекать новые кредитные ресурсы.
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Следствием этого станет уменьшение валютной выручки страны, уменьшение поступлений в государственный бюджет и еще большая зависимость государства от иностранной помощи.
«Решением этой проблемы может стать дальнейшая валютная либерализация, которая позволит перечислять средства за рубеж в объемах, необходимых для погашения внешних кредитных обязательств», — добавили в письме.
В частности, согласно принятой НБУ Стратегии смягчения валютных ограничений такими мерами могут быть: разрешение на платеж по существующим внутрикорпоративным кредитам перед компаниями-нерезидентами и/или разрешение на перевод дивидендов по «новым» доходам, увеличение срока возврата валютной выручки и т. д.
«Просим содействовать ускорению валютной либерализации, в частности предоставлению разрешения Национального банка Украины на обслуживание „старых“ кредитов и уплату „новых“ дивидендов», — подытожили в письме.
Напомним, ранее НБУ смягчил валютные ограничения для государственных компаний.
По материалам:
РБК-Україна
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