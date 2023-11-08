Курс доллара в Украине: эксперт объяснил, почему валюта дешевеет — Finance.ua
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Курс доллара в Украине: эксперт объяснил, почему валюта дешевеет

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Курс доллара в Украине: эксперт объяснил, почему валюта дешевеет
Курс доллара в Украине: эксперт объяснил, почему валюта дешевеет
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, почему снижается курс доллара в Украине, передает 24 канал.
Как отмечается, после трех месяцев роста курс американской валюты плавно снизился в октябре.
«Между наличным рынком и межбанком есть все же перетоки. И потому, когда курс на межбанке падает, в определенный момент на наличном рынке американский доллар тоже начинает дешеветь. И это сейчас именно такая ситуация, когда мы наблюдаем существенное снижение цены доллара на наличном», — отметил эксперт.
В среднем в октябре 2023 года курс продажи наличного доллара в Украине сократился на 0,1% и составил 38,05 грн/долл. А на межбанковском рынке курс упал с 36,93 грн/долл. в начале октября до 36,04 грн/долл. по состоянию на 7 ноября.
По материалам:
УНІАН
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