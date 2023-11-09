Первый месяц гибкости курса «стоил» бюджету более 45 миллионов — СМИ Сегодня 15:34 — Валюта

Первый месяц гибкости курса «стоил» бюджету более 45 миллионов — СМИ

Гривневые поступления от продажи иностранной валюты со счетов Государственного казначейства после отмены режима фиксированного курса доллара были на 45,18 млн грн меньше, чем могли быть в случае, если бы курс оставался фиксированным на уровне 36,5686 грн за доллар.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, полученные ЭП в ответ на запрос.

В период со 2 октября (когда НБУ объявил о переходе в режим более гибкого официального курса) по 31 октября 2023 года Украина получила 1,15 млрд долларов гранта США и 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

В то же время для проведения бюджетных расчетов правительство использовало лишь часть этой суммы, а именно 970 млн долларов и 433 млн евро. Остальные валютные поступления остались на валютных счетах бюджета.

Согласно закону, правительство конвертирует полученную валюту в гривне по официальному курсу НБУ, установленному на день проведения такой конвертации.

После 2 октября официальный курс доллара стал колебаться и большую часть прошлого месяца его значение было ниже, чем до отмены режима фиксированного курса, то есть менее 36,5686 грн.

Следовательно, конвертируя валютные средства, правительство получало меньше гривен для финансирования расходов бюджета, чем могло бы получить, если бы курс оставался фиксированным.

В целом в течение октября правительство совершило 13 операций по конвертации иностранной валюты в гривне: 10 операций по конвертации доллара и 3 операции по конвертации евро. По итогам этих операций правительство получило 52,245 млрд грн.

По расчетам ЭП, если бы официальный курс доллара оставался фиксированным, то в течение октября гривневые поступления от конвертации валюты составили бы 52,291 млрд грн. Итак, фактически в течение октября правительство «потеряло» 45,18 млн грн от того, что НБУ укрепило официальный курс гривны

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В октябре официальный курс доллара в Украине незначительно колебался. Максимального значения он достиг 6−8 октября, когда составлял 36,6216 грн за доллар. За этот период казначейство продало 160 млн долларов, получив 5,859 млрд грн. Из-за того, что курс НБУ был выше фиксированного, правительство «заработало» дополнительно 8,48 млн грн.

В то же время в течение большей части октября официальное значение доллара было ниже фиксированного курса, действовавшего ранее. Самым низким курс НБУ был 17 октября — 36,3297 грн за доллар. В этот день правительство конвертировало 165 млн долларов, получив 5,994 млрд грн. Если бы конвертация происходила по курсу 36,5686 грн за доллар, то правительство получило бы 6,033 млрд грн. «Потери» бюджета только за этот день составили 39,418 млн грн.

Справка Finance.ua:

2 октября Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса и перешел в режим управляемой гибкости. Детальнее об этом читайте в публикации: Больше не фиксированный. НБУ перешел к гибкому курсу. Что будет с гривной?

Для поддержания стабильности гривны в условиях гибкости курса Национальный банк продавал валюту из золотовалютных резервов. Общий объем продаж в течение октября составил 3,35 млрд долларов и был самым высоким с июля 2022 года.

Такие операции НБУ позволили не только минимизировать колебания курса доллара, но и привели к незначительному укреплению гривны.

Економічна Правда По материалам:

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