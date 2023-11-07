Официальный курс доллара в Украине падает: когда готовиться к изменениям — Finance.ua

Официальный курс доллара в Украине падает: когда готовиться к изменениям Сегодня 08:03 — Валюта

Официальный курс доллара в Украине падает: когда готовиться к изменениям

Во второй половине ноября аналитики прогнозируют, что будут расширены пределы курсовых колебаний.

Некоторое время курс доллара в Украине держался почти на одном уровне, то есть не было больших колебаний. Но, по словам эксперта, во второй половине ноября есть шанс, что на рынке произойдут изменения.

Как сказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой для OBOZ.UA, в настоящее время НБУ не собирается менять тактику поведения на валютном рынке. То есть интервенции банка (Интервенция — влияние НБУ на валютный рынок путем продажи или закупки банком крупных партий иностранной валюты. — Ред.), позволяющие покрывать спрос, продолжатся.

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Во второй половине этого месяца, по словам Лесового, украинцам следует готовиться к возможным изменениям.

«Конечно, мы предполагаем, что вскоре (уже со второй половины месяца) регулятор может дать еще больше свободы безналичному рынку, расширив рамки возможных колебаний. Однако вряд ли это произойдет прямо сейчас», — считает эксперт.

Справка Finance.ua:

Переход к рыночному курсообразованию в Украине был неизбежным процессом. Однако, по мнению одного из экспертов, к НБУ есть вопросы относительно времени, которое было выбрано для принятия такого решения;

по словам главы Нацбанка Андрея Пышного, снижение учетной ставки Национального банка Украины до 16% вряд ли повлияет на курс доллара. В том числе потому что фактический уровень ставок на операции с банками не изменится.

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