Счетчики и детекторы купюр: какие бывают и где покупать — Finance.ua

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Счетчики и детекторы купюр: какие бывают и где покупать

Для тех, кто постоянно имеет дело с наличными, счетчики банкнот детекторы валют — необходимый инструмент. От этих устройств зависит не только скорость работы с наличной выручкой, но и безопасность, поскольку они предоставляют защиту от фальшивок и мошенников. Такое оборудование производит много компаний, не говоря уже об ассортименте их продукции. Как не запутаться в этом разнообразии и выбрать те устройства, которые необходимы именно вам? Мы выясняли это вместе с интернет-магазином «А-Техно», где продается все, что нужно для работы с наличными.

Как работают счетчики и какими бывают

В целом, все счетчики банкнот работают по одному принципу. Пользователь закладывает банкноты в соответствующий лоток, после этого устройство «понимает», что они загружены, и начинает их по одной листать. Ролики проводят купюры по тракту прохождения денег, при этом машинка отсчитывает каждую банкноту. К моменту, когда они попадают в лоток для извлечения, на экране отображается результат пересчета.

Первое, чем могут отличаться счетчики, — способ загрузки купюр. Он может быть вертикальным или горизонтальным. Первые, как правило, работают более тихо и в этом плане более комфортные, поэтому лучше подойдут для предприятий, которым приходится обрабатывать наличные деньги постоянно. Что касается «горизонтальных», то они немного громче, но их преимущество в эргономичности. Поэтому это — выбор для компаний, где наличные считаются периодически. Однако, на точность расчета способ загрузки никак не влияет.

Счетчики также распределяют по способу использования: портативные (бытовые) и стационарные.

Портативные модели ориентированы на курьерскую работу, или эксплуатируются в домашних условиях — там, где важна компактность и мобильность. Они удобны тем, что у них малые габариты, а питание для них может подаваться как от электросети, так и от батареек или аккумуляторов.

Стационарные устройства должны быть запитаны от сети 220 вольт и могут быть разных размеров, в зависимости от назначения. Их делят на три класса.

Офисные. У них относительно невысокая производительность и они рассчитаны в среднем на 3−4 часа активной эксплуатации в день. Это предполагает перерасчет небольшого количества купюр.

Средний класс. Такие устройства могут работать до 6 часов и могут обрабатывать среднее количество денежной массы. Их часто используют в супермаркетах, пунктах обмена валют или в небольших банковских отделениях.

Банковский класс. Это уже профессиональное оборудование, которое может работать почти непрерывно (до 23 часов в сутки). Подобные машины, как правило, считают большие объемы наличных денег и используются в денежных хранилищах.

Функционал счетчиков

Счетчик может выполнять чисто арифметическую функцию, заложенную в его названии, — просто считать купюры. Это самые простые и, соответственно, самые дешевые модели. Они подойдут для небольших стартапов, чей вид деятельности точно предполагает наличные расчеты, но в небольших, или еще не определенных объемах. В таком случае тратиться на более дорогое и профессиональное оборудование смысла может и не быть. Также не лишним будет дополнительно приобрести простой детектор валют, оснащенный ультрафиолетовой лампой. Высокую точность проверки он не обеспечит, но укажет на отсутствие магнитных лент или проблемы с отображением рисунков.

Более сложные устройства способны различать и считать купюры разного номинала. Они пригодятся для розничных предприятий и смогут экономить немало времени, ведь деньги для пересчета не нужно будет сортировать.

Самыми сложными являются аппараты, которые считают, распознают и сортируют купюры по разным признакам (например, номинал, старость, ориентация и т. д. ), а также способны производить их детекцию. Такие приборы способны выполнять максимальный объем работы с наличными деньгами, обеспечивая владельцу высокую защиту от подделок. Это, как правило, стационарное оборудование, которое за счет своего функционала самое удобное в использовании, но и с соответствующей стоимостью.

Стоит ли отдельно покупать детектор

Есть универсальные комбинированные счетчики с функциями сортировки и детекции. Они достаточно качественно определяют и отбраковывают фальшивые купюры. Но если часто необходимо делать тщательный анализ денег, то здесь лучше подойдет отдельное устройство. Они также бывают разных размеров и функционала: от простеньких портативных с ультрафиолетовой лампой до профессиональных, способных, кроме ультрафиолета, анализировать банкноты по магнитным лентам, плотности купюр, проводить спектральный анализ красок и другие проверки.

Как видим, оборудование для работы с наличными может быть разным. Все зависит от потребностей предприятия и бюджета, который оно может выделить. Главное — покупать его у проверенных продавцов. Таких, например, как интернет-магазин « А-Техно », где можно просмотреть и сразу заказать разные модификации счетчиков и другого оборудования для работы с наличными денежными средствами.

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