Цены растут: сколько стоит снять квартиру в Киеве — Finance.ua

Цены растут: сколько стоит снять квартиру в Киеве
В Киеве выросла стоимость аренды жилья. Так, за последний месяц цены подскочили почти на 1 тыс. грн — со средних 11 154 грн до 12 000 грн.
Об этом сообщает M2bomber.
Средние цены по количеству комнат:
- 1-комн. — 9 000 грн;
- 2-комн. — 11 738 грн;
- 3-комн. — 14 999 грн.
Где снимать жилье дешевле всего и дороже всего
Дешевле всего, по данным аналитиков, арендовать жилье в Деснянском районе столицы — в среднем 8 200 грн. Дальше идут:
- Соломенский — 10 000 грн;
- Днепровский — 10 500 грн;
- Подольский, Оболонский — 11 000 грн;
- Святошинский — 11 500 грн;
- Дарницкий — 12 000 грн.
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Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе — 21 081 грн. А также в:
- Шевченковском — 15 500 грн;
- Голосеевском — 15 000 грн.
Справка Finance.ua:
- статистика Госстата свидетельствует, что средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в апреле 2023 года составила 6101 грн;
- по данным портала dim.ria, в конце апреля средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляла 23 193 грн, во Львовской области — 17 201 грн, а на Закарпатье — 14 487 грн;
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