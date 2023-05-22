Цены растут: сколько стоит снять квартиру в Киеве — Finance.ua

Цены растут: сколько стоит снять квартиру в Киеве Сегодня 14:01 — Личные финансы

Цены растут: сколько стоит снять квартиру в Киеве

В Киеве выросла стоимость аренды жилья. Так, за последний месяц цены подскочили почти на 1 тыс. грн — со средних 11 154 грн до 12 000 грн.

Об этом сообщает M2bomber

Средние цены по количеству комнат:

1-комн. — 9 000 грн;



2-комн. — 11 738 грн;



3-комн. — 14 999 грн.

Где снимать жилье дешевле всего и дороже всего

Дешевле всего, по данным аналитиков, арендовать жилье в Деснянском районе столицы — в среднем 8 200 грн. Дальше идут:

Соломенский — 10 000 грн;

Днепровский — 10 500 грн;

Подольский, Оболонский — 11 000 грн;

Святошинский — 11 500 грн;

Дарницкий — 12 000 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе — 21 081 грн. А также в:

Шевченковском — 15 500 грн;

Голосеевском — 15 000 грн.

Справка Finance.ua:

статистика Госстата свидетельствует, что средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в апреле 2023 года составила 6101 грн;

по данным портала dim.ria, в конце апреля средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляла 23 193 грн, во Львовской области — 17 201 грн, а на Закарпатье — 14 487 грн;



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