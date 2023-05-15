Оренда житла з початку року подорожчала на 7%: де в Україні найвищі ціни — Finance.ua

Оренда житла з початку року подорожчала на 7%: де в Україні найвищі ціни Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Оренда житла з початку року подорожчала на 7%: де в Україні найвищі ціни

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у квітні 2023 року становила 6101 грн. З початку року ціна зросла на 7,1%.

Про це свідчить аналітика Держстату

На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда за рік зросла у ціні удвічі - до 13 123 гривень.

Львівщина на другому місці: тут вартість оренди з початку року зросла на 5,2% до 11 543 гривень.

У Києві оренда подешевшала на 0,6% до 7591 грн. За рейтингом Держстату, столиця залишається на третьому місці за вартістю.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України.

Водночас найнижчі ціни у прифронтових областях:

Херсонській (2960 грн),

Запорізькій (2769 грн),

Сумській (2769 грн).

Довідка Finance.ua:

а ось за даними порталу dim. ria, у кінці квітня середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві становила 23 193 грн, у Львівській області — 17 201 грн, а на Закарпатті — 14 487 грн;

аналітики ЛУН зазначають, що якщо факторів стабільності навколо ставатиме більше, це може призвести до росту цін на оренду. Як мінімум тоді слід чекати на їх відновлення до довоєнного рівня та повернення сезонності, хоча поки що власники не поспішають підвищувати ціни та з розумінням ставляться до орендарів.

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