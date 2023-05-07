Які ціни за оренду квартир у столиці та регіонах (інфографіка) — Finance.ua

Які ціни за оренду квартир у столиці та регіонах (інфографіка) Сьогодні 14:13 — Нерухомість

Які ціни за оренду квартир у столиці та регіонах (інфографіка)

Портал DIM.RIA вивчив пропзиції на ринку оренди в регіонх України та столиці в квітні.

Згідно пропозицій на DIM.RIA на кінець квітня, середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві — 23 193 грн,

у Львівській області — 17 201 грн,

а на Закарпатті — 14 487 грн.

Розглядаючи вартість оренди однокімнатної квартири у відповідності до районів столиці, найнижча середня ціна у Деснянському району — 7 532 грн, далі Святошинський — 11 623 грн, Дніпровський — 13 631 грн та Дарницький — 13 971 грн.

Довідка Finance.ua:

Ціни на оренду квартир у Львові майже не змінилися у порівнянні з зимовим періодом. Вартість не знижується навіть за відсутністю великого попиту. Пропозицій на ринку нерухомості достатньо. Здебільшого житло шукають мешканці міста та області, а не внутрішньо переміщені особи. На ціну найближче впливає місце розташування житла, каже рієлтор. Оренда квартир у більш популярних і центральних районах коштує дорожче, ніж тих, що розташовані у віддалених районах — наприклад, на житловому масиві Сихів та мікрорайоні Рясне.

У Києві протягом останніх півроку ціни на оренду квартир знизилися більш ніж на 1 600 гривень. Вартість з 13 213 грн впала до 11 000 грн. За місяць оренда житла подешевшала в середньому лише на 27 грн. Про це свідчать дані сайту M2bomber.

Найчастіше 1-кімнатні квартири в Києві, за даними аналітиків, знімають по 8 000 грн — таких оголошень налічується 9,4%. Більшість двокімнатних квартир здається за 7 800 грн. Трикімнатні квартири найчастіше орендують за 10 400 грн.



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