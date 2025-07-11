Цены растут, но не так быстро: что сдерживает инфляцию — Finance.ua

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Цены растут, но не так быстро: что сдерживает инфляцию

Личные финансы
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Цены растут, но не так быстро: что сдерживает инфляцию
Цены растут, но не так быстро: что сдерживает инфляцию
В июне 2025 года инфляция снизилась до 14,3% в годовом исчислении с 15,9% в мае. В месячном исчислении цены выросли на 0,8%.
Об этом сообщает Национальный банк со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Инфляция достигла пика в мае и вернулась к снижению в июне, как и прогнозировал НБУ. Однако общая инфляция была выше апрельского макроэкономического прогноза прежде всего из-за влияния погодных условий.
Ожидается, что во втором полугодии снижение инфляции будет продолжаться.

Почему инфляция стала снижаться

Возвращение инфляции к снижению летом было ожидаемым, в частности, из-за высокой прошлогодней базы сравнения административно регулируемых цен. Однако фактические темпы снижения инфляции оказались медленнее, чем прогнозировалось в Инфляционном отчете за апрель 2025 года.
Как объяснили в Нацбанке, отклонение от прогноза было обусловлено более существенным подорожанием сырых продовольственных товаров в последние месяцы на фоне сокращения их предложения из-за весенних заморозков.

Как изменились цены на отдельные категории товаров

Административно регулируемые цены выросли на 10,9%. В июне 2024 года было разовое повышение тарифов на электроэнергию, что создало высокую базу сравнения.
Темпы роста цен на сырые продукты питания продолжали расти до 28,7%. Значительно ускорился рост цен на отдельные косточковые, яблоки и ягоды из-за влияния неблагоприятных погодных условий на их предложение. Быстрее дорожали все виды мяса из-за роста себестоимости, уменьшения поголовья животных и повышения внешних цен.
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Тем временем темпы подорожания овощей существенно замедлились благодаря увеличению предложения нового урожая и активному импорту.
Удорожание топлива ускорилось до 3,1%. Такая динамика, прежде всего, связана с увеличением стоимости бензина и дизтоплива на фоне высокой волатильности мировых цен на нефть и ослабления гривны по отношению к евро. На рынке же сжиженного нефтяного газа наблюдалось ослабление ценового давления благодаря избытку поставок.

Что происходит с базовой инфляцией

Базовая инфляция вернулась к снижению. В июне она замедлилась до 12,1%. Среди факторов, сдерживавших фундаментальное ценовое давление:
  • предыдущие меры НБУ по усилению монетарной политики;
  • стабильная ситуация с поставкой электроэнергии.
Значительного влияния девальвации гривны по отношению к евро на базовую инфляцию регулятор не наблюдает.
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Началось снижение инфляции услуг — до 14,4%, что является, в частности, признаком более умеренного давления со стороны рынка труда. Так, медленнее дорожали транспортные услуги, услуги связи и личного ухода.
Рост цен на непродовольственные товары тоже замедлился — до 3,6%. Цены на одежду и обувь оставались меньше прошлогодних.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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