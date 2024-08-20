Цены на жилье растут: какие квартиры в Украине дорожают быстрее — Finance.ua

Цены на жилье растут: какие квартиры в Украине дорожают быстрее Сегодня 16:04 — Недвижимость

Цены на жилье растут: какие квартиры в Украине дорожают быстрее

Во втором квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 10,0%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке за год выросли на 12,6%, на вторичном — на 8,7%.

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Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 12,8%, на вторичном — на 9,0%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке — на 12,8%, на вторичном — на 8,8%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 12,5% % %, на вторичном — на 8,7%.

При этом данные Госстата свидетельствуют, что рост цен существенно замедлился — во втором квартале 2024 года по сравнению с первым квартиры подорожали лишь на 0,5%, а на вторичном рынке цены даже снизились.

Спрос на жилье

По данным НБУ, спрос на жилую недвижимость в Украине постепенно растет, но остается значительно ниже, чем до полномасштабной войны.

Как отметили в НБУ, на вторичном рынке цены на жилье растут, однако эта тенденция скорее отражает движение обменного курса, чем изменение фундаментальных факторов спроса и предложения. Сделки на рынке все еще заключают с дисконтом от заявленных в объявлениях цен, хотя дисконты уменьшаются.

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