Цены на жилье растут: какие квартиры в Украине дорожают быстрее — Finance.ua

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Цены на жилье растут: какие квартиры в Украине дорожают быстрее

Недвижимость
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Цены на жилье растут: какие квартиры в Украине дорожают быстрее
Цены на жилье растут: какие квартиры в Украине дорожают быстрее
Во втором квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 10,0%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке за год выросли на 12,6%, на вторичном — на 8,7%.
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Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 12,8%, на вторичном — на 9,0%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке — на 12,8%, на вторичном — на 8,8%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 12,5% % %, на вторичном — на 8,7%.
Цены на жилье растут: какие квартиры в Украине дорожают быстрее
При этом данные Госстата свидетельствуют, что рост цен существенно замедлился — во втором квартале 2024 года по сравнению с первым квартиры подорожали лишь на 0,5%, а на вторичном рынке цены даже снизились.

Спрос на жилье

По данным НБУ, спрос на жилую недвижимость в Украине постепенно растет, но остается значительно ниже, чем до полномасштабной войны.
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Как отметили в НБУ, на вторичном рынке цены на жилье растут, однако эта тенденция скорее отражает движение обменного курса, чем изменение фундаментальных факторов спроса и предложения. Сделки на рынке все еще заключают с дисконтом от заявленных в объявлениях цен, хотя дисконты уменьшаются.
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По материалам:
РБК-Україна
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