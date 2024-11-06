Цены на яйца за месяц выросли на 60%: с чем это связано — Finance.ua

Цены на яйца за месяц выросли на 60%: с чем это связано Сегодня 10:16 — Аграрный рынок

Цены на яйца за месяц выросли на 60%: с чем это связано

За октябрь 2024 года стоимость яиц в магазинах выросла на 60%, из-за повышения цен на корма и энергоносители.

Об этом сообщили NV Бизнес в пресс-службе АТБ.

«Производители аргументируют это повышением цен на корма, энергоносители и прочее», — говорят в АТБ.

По словам исполнительного директора ассоциации Союза птицеводов Украины Сергея Карпенко, с начала года комбикорма выросли в цене: фуражная пшеница — на 70%, кукуруза — на 80%, подсолнечный шрот — на 60%.

Кроме того, почти в два раза возросла стоимость электроэнергии для промышленности. Увеличились и зарплаты, логистические расходы и дополнительные расходы альтернативных источников энергообеспечения.

В то же время, сезонное сокращение производства касается только частных хозяйств, в осенний период оно сокращается на 30% по сравнению с летними месяцами, а зимой — до 50%.

Однако, по наблюдениям Карпенко, потребительские цены на яйца в сентябре этого года были на 20% ниже прошлогодних, а октябрьские цены — на 15% меньше по сравнению с октябрем 2023 года.

Напомним, рост потребительских цен в Украине в сентябре 2024 г. ускорился до 1,5% с 0,6% в августе и нуля в июле.

За последний год больше всего выросли цены на овощи борщового набора, тогда как гречка и яйца подешевели. В сентябре инфляция достигла 8,6% в годовом исчислении и продолжает ускоряться.

Економічна Правда По материалам:

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