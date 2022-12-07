Цены на вторичном рынке жилья (инфографика) — Finance.ua
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Цены на вторичном рынке жилья (инфографика)

Недвижимость
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Цены на вторичном рынке жилья (инфографика)
Цены на вторичном рынке жилья (инфографика)
На вторичном рынке фиксируется рост количества предложений, сопровождающийся определенным увеличением цены.
Об этом свидетельствуют данные Dom.Ria.
Рост количества добавленных предложений вторичного жилья зафиксирован в столице. Сейчас на сайте доступно более 105 000 вариантов, что на 56,7% больше, чем за летний период.
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Существенный рост предложений вторичного рынка жилья можно наблюдать в Харьковской (+72,6%), Сумской (+67,8%) и Кировоградской (+101,96%) областях.
По типам квартир на вторичном рынке: 35,8% — однокомнатные, 32,4% — двухкомнатные, 24,4% — трехкомнатные, 7,4% — четырехкомнатные и более.
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria

Цены

В большинстве областей Украины наблюдается рост стоимости вторичного жилья. Высокая средняя цена однокомнатной квартиры зафиксирована в Киеве — 93 526 долларов США, что на 8,7% выше, чем в октябре.
Самая низкая стоимость однокомнатной квартиры в Сумской области — 21 875 долларов США, даже с учетом роста на 7,6% по сравнению с октябрем.
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Примечательно, что на 3,6% упала средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Закарпатской области. В настоящее время средняя стоимость составляет 46 974 доллара США.
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria

Справка Finance.ua:

  • Ранее портал The Page сообщал, что на вторичном рынке квартир в большинстве регионов цены растут по сравнению с показателями весны и лета. Больше всего — на западе как ответ на спрос, который создали переселенцы;
  • по данным ЛУН, за десять месяцев 2022 года начато строительство 512 новых проектов и очередей, что более чем вдвое ниже показателя 1 113 стартов за аналогичный период 2021 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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