Цены на вторичном рынке жилья (инфографика) — Finance.ua

Цены на вторичном рынке жилья (инфографика) Сегодня 09:02 — Недвижимость

Цены на вторичном рынке жилья (инфографика)

На вторичном рынке фиксируется рост количества предложений, сопровождающийся определенным увеличением цены.

Об этом свидетельствуют данные Dom.Ria

Рост количества добавленных предложений вторичного жилья зафиксирован в столице. Сейчас на сайте доступно более 105 000 вариантов, что на 56,7% больше, чем за летний период.

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Существенный рост предложений вторичного рынка жилья можно наблюдать в Харьковской (+72,6%), Сумской (+67,8%) и Кировоградской (+101,96%) областях.

По типам квартир на вторичном рынке: 35,8% — однокомнатные, 32,4% — двухкомнатные, 24,4% — трехкомнатные, 7,4% — четырехкомнатные и более.

Инфографика: Dom.Ria

Цены

В большинстве областей Украины наблюдается рост стоимости вторичного жилья. Высокая средняя цена однокомнатной квартиры зафиксирована в Киеве — 93 526 долларов США, что на 8,7% выше, чем в октябре.

Самая низкая стоимость однокомнатной квартиры в Сумской области — 21 875 долларов США, даже с учетом роста на 7,6% по сравнению с октябрем.

Примечательно, что на 3,6% упала средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Закарпатской области. В настоящее время средняя стоимость составляет 46 974 доллара США.

Инфографика: Dom.Ria

Справка Finance.ua:

Ранее портал The Page сообщал, что на вторичном рынке квартир в большинстве регионов цены растут по сравнению с показателями весны и лета. Больше всего — на западе как ответ на спрос, который создали переселенцы;

по данным ЛУН, за десять месяцев 2022 года начато строительство 512 новых проектов и очередей, что более чем вдвое ниже показателя 1 113 стартов за аналогичный период 2021 года.

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