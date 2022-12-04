Эксперты рассказали, какие квартиры можно будет выгодно перепродать после победы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперты рассказали, какие квартиры можно будет выгодно перепродать после победы

Личные финансы
414
Эксперты рассказали, какие квартиры можно будет выгодно перепродать после победы
Эксперты рассказали, какие квартиры можно будет выгодно перепродать после победы
Эксперты неоднократно отмечали, что с 24 февраля на рынке недвижимости Украины исчез один из важнейших игроков — инвестор. Однако невысокие цены на жилье в отдельных регионах все же привлекают покупателей, стремящихся в дальнейшем реализовывать имущество для заработка.
Основатель и управляющий партнер компании HUG’s Эрик Найман считает, что лучше всего инвестировать в жилье уже весной 2023 года. При этом эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак добавляет, что будущим инвесторам нужно быть готовыми, что из-за войны срок сдачи объекта сдвинется более чем на 6 месяцев.

Что можно выгодно продать после окончания войны

По мнению экспертов, формат новостройки должен обеспечивать все необходимое для жизни, работы, отдыха, развития и воспитания детей на территории комплекса или в пределах пешей доступности.
Берещак называет это концепцией 15-минутного города, когда из ЖК до всех необходимых точек можно добраться максимально быстро. К тому же предпочтение отдается полифункциональным жилым кварталам с миксом инфраструктурных объектов.
Читайте также
Миниполис — это формат застройки «город в городе», где сосредоточена торговая, рекреационная, коммерческая функции, а не только жилищная, и обеспечена максимальная приватность.
Также Берещак советует инвесторам ни в коем случае не уступать в формате и концепции, ведь это снизит привлекательность объекта в будущем.
Сэкономить, не потеряв качества жилой среды, можно двумя другими способами:
  • присмотреться к загородным комплексам в пригороде, где предлагают концептуальные жилищные проекты с многофункциональной инфраструктурой;
  • сэкономить на площади квартиры или этажа, например, брать не видовую, а обычную.

Что будет со спросом

До войны инвесторы скупали однокомнатные квартиры, учитывая повышенный спрос. Однако, по прогнозам Берещака, после войны спрос вырастет и на двухкомнатные квартиры площадью 65-80 «квадратов».
Читайте также
Еще один фактор, который советует оценивать эксперт, это приватность и уровень безопасности комплекса. Это касается и охраны, и попадания посторонних в лобби, и конфиденциальность общественных пространств на территории.
Можно также поинтересоваться, как девелопер готовится к новым реалиям жизни, то есть какова ситуация с установкой дополнительных генераторов, солнечных панелей и зарядных станций, связанных с заботой о хотя бы частичной автономии комплекса уже сегодня.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.