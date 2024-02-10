Цены на сырые продукты повышаются: в НБУ назвали причину — Finance.ua

Цены на сырые продукты повышаются: в НБУ назвали причину Сегодня 04:23 — Личные финансы

В Национальном банке Украины прогнозируют, что в 2023 году продовольственная инфляция может быть выше, чем в прошлом году. Сокращение предложения из-за нехватки хранилищ, а также высокие затраты на хранение давят на цены на сырые продукты.

Об этом сообщили в НБУ по итогам дискуссии членов комитета по монетарной политике.

В декабре потребительская инфляция осталась на уровне 5,1% в годовом измерении, а базовая инфляция в дальнейшем замедлялась — до 4,9% г/г.

Читайте также Инфляция в Украине упала до трехлетнего минимума: что подорожало за 2023 год

«Ценовая динамика по итогам года оказалась лучше, чем предполагал предварительный прогноз НБУ», — отметили в ведомстве.

Что повлияло?

В НБУ объяснили, что этому способствовали эффекты высоких урожаев, которые сдерживали рост цен на продовольствие, мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги, а также достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке.

«Несмотря на это, фундаментальное ценовое давление остается устойчивым», — указали в Нацбанке.

Значительное негативное влияние войны, оживление спроса на фоне восстановления экономики, влияние стоимости трудовых ресурсов также отмечают в качестве возможных факторов.

Читайте также Каким будет курс доллара и инфляция в следующие 12 месяцев: прогноз бизнеса

«Нехватка квалифицированных работников в условиях значительной миграции и мобилизационных процессов побуждает бизнес повышать зарплаты, а это, в конце концов, переносится и на потребительские цены. Свидетельством тому — достаточно высокие темпы роста цен на услуги», — сообщили в НБУ.

Отмечается, что положительное влияние временных факторов, таких как высокие урожаи прошлых лет, постепенно приходят к концу и теряют свое благоприятное воздействие на уменьшение инфляционного давления.

«На ценах сырых продуктов уже сказывается сокращение предложения качественной продукции вследствие дефицита хранилищ и высоких расходов на хранение. К тому же НБУ ожидает определенного снижения объемов урожаев в этом году после прошлогодних рекордов урожайности, обусловленных в значительной степени сверхблагоприятными погодными условиями. Соответственно, продовольственная инфляция, хоть и будет оставаться умеренной, но ожидается выше, чем в прошлом году», — сообщили в Нацбанке.

Учитывая все эти факторы, НБУ прогнозирует временное ускорение инфляции в 2024 году — до 8,6%.

«Риски для этого прогноза достаточно ощутимы, учитывая высокие потребности страны для поддержки обороноспособности и усиления неопределенности вокруг международной финансовой помощи на этот и последующие годы», — подчеркнули в НБУ.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.