Цены на пшеницу продолжают снижаться — Finance.ua

Цены на пшеницу продолжают снижаться
С начала текущей недели на экспортном рынке Украины сохраняется тренд на снижение закупочных цен продовольственной и фуражной пшеницы.
Об этом сообщает ИА «АПК-Информ».
Главным образом такая тенденция вызвана невысокими темпами торгово-закупочной деятельности, что, в свою очередь, вызвано доминирующим предложением причерноморской пшеницы на фоне сдержанного интереса импортеров к ее закупке.
В портах Одессы цены спроса на продовольственную и фуражную пшеницу снизились на 2−6 USD/т и по состоянию на 29 августа 2024 года озвучиваются в пределах 190−195 и 170−180 USD/т CPT-порт. В то же время в портах Дуная снижение цен спроса составило 1−6 USD/т, и они фиксируются в диапазонах 192−196 и 175−183 USD/т CPT-порт.
Напомним, экспорт пшеницы превысил 3 млн тонн.
Поделиться новостью