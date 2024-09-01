Цены на пшеницу продолжают снижаться — Finance.ua

Цены на пшеницу продолжают снижаться Сегодня 03:19 — Аграрный рынок

Цены на пшеницу продолжают снижаться

С начала текущей недели на экспортном рынке Украины сохраняется тренд на снижение закупочных цен продовольственной и фуражной пшеницы.

Об этом сообщает ИА « АПК-Информ ».

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Главным образом такая тенденция вызвана невысокими темпами торгово-закупочной деятельности, что, в свою очередь, вызвано доминирующим предложением причерноморской пшеницы на фоне сдержанного интереса импортеров к ее закупке.

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В портах Одессы цены спроса на продовольственную и фуражную пшеницу снизились на 2−6 USD/т и по состоянию на 29 августа 2024 года озвучиваются в пределах 190−195 и 170−180 USD/т CPT-порт. В то же время в портах Дуная снижение цен спроса составило 1−6 USD/т, и они фиксируются в диапазонах 192−196 и 175−183 USD/т CPT-порт.

Напомним, экспорт пшеницы превысил 3 млн тонн.

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