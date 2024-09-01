Украина может быть представлена ​​в Нигерии двумя направлениями агропроизводства — Finance.ua
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Украина может быть представлена ​​в Нигерии двумя направлениями агропроизводства

Аграрный рынок
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Стратегическая мера украинских технологий выращивания и переработки и закрытия потребностей критического импорта, которую могут обеспечить украинские производители, — это два направления, которые Украина может представлять в Нигерии.
Об этом рассказал эксперт Украинско-Африканской торговой миссии Константин Нарыжный на конференции «Африка для агроэкспортеров: пути восстановления утраченных рынков».
По его словам, с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла на рынке Нигерии долю поставки пшеницы: в 2021/22 МГ она составляла 6,1%, но в прошлом году место Украины заняли страны Балтии. При этом общая потребность Нигерии в импорте пшеницы составляет 5,5 млн т.
Константин Нарыжный отметил, что украинским производителям следует рассматривать рынок бобовых: например, фасоль используется в традиционных блюдах нигерийцев.
«Раньше потребность покрывалась с внутреннего рынка, но сейчас этого не хватает. Больше всего фасоли в Нигерию сейчас поставляет Южная Корея — 61%», — отмечает эксперт.
Также Украина может занять нишу на масличном рынке. Константин Нарыжный рассказывает, что сейчас в Нигерии в тренде соевое масло, рынок которого составляет $70 млн.
По мнению экспертов Украинско-Африканской торговой миссии, для Украины может стать движущей силой семеноводство, то есть переход от сырья к высокомаржинальной культуре. В частности, для Африки интересны семена базовых культур: кукурузы, пшеницы, сои, подсолнечника. В этих странах для всех производителей семян действует сертификация, тестовая высадка, документирование результатов. Кроме спроса на базовые семена, в Ботсване и Мозамбике озвучивалась просьба о создании центра по адаптации семян и выведении гибридов, непосредственно необходимые для этого региона. То есть нужно создавать R&D центры по выведению гибридов семян.
По материалам:
AgroPortal.ua
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