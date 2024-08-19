Цены на популярный в Украине овощ летят вниз — Finance.ua

Цены на популярный в Украине овощ летят вниз Сегодня 04:22 — Аграрный рынок

Цены на популярный в Украине овощ летят вниз

В Украине снова дешевеет репчатый лук. По состоянию на 15 августа цены на данную продукцию упали ниже уровня прошлого года. Фермеры готовы отгружать лук по 7−13 грн/кг ($0,12−0,22/кг), что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что практически все украинские хозяйства взялись за сбор лука, поэтому предложение растет достаточно быстро. А вот спрос остается очень низким, и снижение цен на продажах никак не сказывается.

Большинство хозяйств стали активно распродавать запасы некондиционной продукции. При этом ряд фермеров сообщает о том, что из-за погодных особенностей в текущем сезоне очень мало качественного лука, пригодного для закладки на хранение. Поэтому заметно возрос процент потерь и доля некондиционной продукции, которую производители стремятся сбыть в первую очередь.

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В настоящее время цена на лук в Украине уже в среднем на 12% ниже, чем в середине августа 2023 года. Однако некоторые игроки рынка уверены, что уже в сентябре ситуация на рынке изменится. К этому моменту запасы лука в хозяйствах существенно сократятся и цены на эту продукцию пойдут вверх.

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УНІАН По материалам:

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