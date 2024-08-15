Цены на сахар в сезоне-2024/25 будут низкими из-за сложностей с экспортом — аналитики Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

В Украине наблюдается значительное снижение отпускных цен на сахар, которые составляют 26,5−27,5 грн/кг, что вызвано не столько ростом запасов сахара в стране, сколько сложностями с экспортом, сообщили в аналитическом кооперативе «Пуск», созданном в рамках Всеукраинской аграрного совета (ВАС).

«В августе Украина экспортировала всего 3−4 тыс. тонн сахара, что является критически малым показателем по сравнению со 100 тыс. тонн, экспортированным два месяца тому назад. Украинский рынок сахара сталкивается с трудностями, поскольку теперь мы полностью ориентированы на внутренний потребительский спрос», — отметили аналитики.

Эксперты ожидают дальнейшего увеличения запасов сахара в Украине, поскольку внутреннее производство вырастет. На фоне закрытого экспорта в Европу украинским производителям следует искать новые рынки сбыта, советуют они.

«В новом сезоне Европа также увеличит производство сахара, что усложнит реализацию украинской продукции на международном уровне. Объективно, к январю 2025 года Украине придется либо платить высокие экспортные пошлины, либо ждать обнуления квот», — констатировали в «Пуске» и добавили, что в новом сезоне цены будут низкими.

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