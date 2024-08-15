Экспорт кукурузы превысил 2 млн тонн — Finance.ua

Экспорт кукурузы превысил 2 млн тонн
По состоянию на 14 августа в 2024/2025 МГ Украина экспортировала 5 млн 263 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 2 млн 141 тыс. тонн или на 68,5% больше, чем в прошлом году. В частности, экспорт кукурузы превысил 2 млн тонн. Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Экспорт украинской пшеницы составляет 2 млн 426 тыс. тонн, что на 1 млн 176 тыс. тонн или на 94% больше, чем в прошлом году.
Также украинские аграрии экспортировали 795 тыс. тонн ячменя и 0,3 тыс. тонн ржи.
Экспорт украинской кукурузы составил 2 млн 023 тыс. тонн, что на 542 тыс. тонн или почти на 36,5% больше, чем в прошлом году.
Кроме того, за границу отправили 6,9 тыс. тонн муки (или 9,1 тыс. тонн в пересчете на зерно), что на 8,4 тыс. тонн или более чем вдвое меньше, чем в прошлом году.
Поделиться новостью